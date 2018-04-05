Первый за 40 лет кинотеатр в Саудовской Аравии откроется 18 апреля

Саудовская Аравия дала американской компании AMC первую лицензию на открытие кинотеатров в королевстве. СМИ сообщают, что первый за 40 лет кинотеатр откроется 18 апреля в столице страны Эр-Рияде.

Правительственный Центр международного сообщения (ЦМС), также сообщает, что в течение следующих пяти лет будет открыто от 30 до 40 кинотеатров в 15 городах Саудовской Аравии.

«Предоставление первой лицензии знаменует открытие очень значительных возможностей для экспонентов», - сказал в своем заявлении министр культуры и информации Саудовской Аравии Аввад Аль-Аввад.

«Саудовский рынок очень большой, с большинством населения в возрасте до 30 лет, и они стремятся смотреть их любимые фильмы здесь, дома», - добавил он.

Напомним, что в декабре власти Саудовской Аравии объявили о будущем открытии кинотеатров в стране, сняв тем самым 35-летний запрет.

Согласно заявлению ЦМС, ожидается, что к 2030 году в Саудовской Аравии будет около 350 кинотеатров с более чем 2500 экранами.

Этот шаг является частью программы либеральных реформ, известной как Видении 2030, и запущенной наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, в стремлении открыть страну для инвестиций и диверсифицировать экономику, зависящую от нефти.