"Освобожденная женщина Востока" устроила теракт на Западе

Вчерашний террористический акт в офисе глобальной компании Youtube весьма интересен как причинами произошедшего, так и личностью его участницы. Напомним, что молодая женщина открыла стрельбу в штаб-квартире компании в Северной Калифорнии, в результате чего трое человек были ранены, а она сама убита.

Нелепый теракт устроил не менее нелепый персонаж - 38-летняя видео-блогер Насим Агдам. Она обвинила команию в том, что та демонитизировала ее youtube-канал, перестав ей платить рекламу за размещение ее видео, так как количество его подписчиков было ниже минимума, установленного новыми правилами.

Спору нет, монополизировавшие медийное пространство компании, которые позиционируют себя как социальные (то есть, общественные) сети, при этом являясь частными компаниями, занимаются произволом сплошь и рядом, удаляя различные аккаунты и страницы или просто лишая привычного заработка их владельцев, как произошло в данном случае.

Однако вопрос в том, стоит ли борьба с этим того, чтобы лишаться жизни, тем более, молодой, цветущей женщине? Для того, чтобы понять, почему она решила, что стоит, следует внимательнее присмотреться к ее личности и самому этому феномену.

Иммигрантка иранско-азербайджанского происхождения, Насим Агдам была вегетарианкой-культуристкой и радикальной защитницей прав животных. Общественная активистка, модный блогер, она, видимо, слишком серьезно восприняла те представления, что внушались ей окружающим ее обществом взамен ценностей, присущих родной для нее культуре. Свобода взглядов и самопроявления, успех, популярность (весьма ограниченные, впрочем) позволили ей думать, что заменят в качестве смысла жизни религию, нравственные нормы и семейную жизнь, которыми в этом возрасте должна жить женщина ее культуры.

Словом, Агдам - классическая "освобожденная женщина Востока", какой хотят видеть мусульманок их секуляризаторы и модернизаторы на Западе и не только. Однако, как видно, такая политика не обезопасила их от терроризма - правда, не "исламского", а вегетарианско-блогерского.