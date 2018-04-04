Краткая новейшая история Дагестана

Нет места богаче на лидеров. Конечно, за вычетом Чечни, но это особая страница.

Убиты, уничтожены, выдавлены все.

Когда из гусеницы СССР вылупилась РФ, она Северный Кавказ понимала столь же плохо, как большевики в 1917.

Как и тогда, центр был озабочен полыхавшим Закавказьем.

Москва подбрасывала дровишки в костёр Грузии и Азербайджана, наивно поначалу полагая, что уж со своими "шашлычниками и танцорами" она быстро совладает.

Первая реальная новая политическая сила явилась к середине 90х - лакцы братья Хачилаевы.

Они первыми осознали, что узко-национальный путь - тупик. А увязание в местной политике - ловушка.

У Хачилаевых в Дагестане соперников по части харизматичности не было.

Они стремительно вышли на федеральный уровень, едва Надир попал в госдуму.

За считанные месяцы они установили не только прочные контакты в Москве с лидерами спешно запрещённой Исламской партии возрождения, не только с центровыми фигурами тогдашней российской политики всех ее видов, но и со всеми бонзами и лидерами мнений мирового мусульманского сообщества - от Шотландии и Британии до Судана и Ирана.

Уровень понимания задач Хачилаевыми на десятки лет опережал тогдашнее состояние мусульманского сообщества.

Советский плен и пассионарность горцев дали мусульманам Кавказа фору по сравнению с мировыми школами мысли, до сих пор не усвоившими, что послевоенному устройству пришёл конец, а РФ ни в какой мере не является носителем идеи освобождения угнетённых.

Хачилаевы стояли за единство Кавказа - политическое, религиозное, экономическое, которое - единственное - могло противостоять новому постсоветскому колониализму.

Если есть менее затертое слово - назовите.

Против них и их когорты заработала гигантская машина.

В 1998 был убит лидер Исламской партии Возрождения аварец Ахмад-кади Ахтаев.

Затем разыгран спектакль с "мятежом" в Махачкале - а ведь это всего-то сторонники братьев не согласились, что дом Хачилаевых окружен и его намереваются штурмовать.

В качестве оборотки народ захватил здание Госсовета, прошлись по кабинетам депутатов и - что твой викиликс - предъявили людям нутро власти: горы алкоголя, порнухи и прочие атрибуты номенклатурного праздника жизни.

Дума послушно проголосовала за снятие полномочий депутата.

Но Надыр не сидел и не ждал ареста.

Как абрек, ушёл в горы. В вольницу Чечни.

Вторая чеченская стала тем самым ломом, против которого вроде как нет приёма.

Но это мятежные братья Хачилаевы вели переговоры и вытаскивали из плена сотни российских солдат, а на камеру пиарились уже степашины, рогозины, березовские и прочие путины.

Реальную политику "с человеческим лицом" на Кавказе, какой она должна была бы быть, вели они, мятежные Робин Гуды.

Больше никто не брался.

"Российские прагматики" только и умеет что гнать на #Кавказ мясо, возвращая его в гробах.

А спасают и разруливают горцы-романтики.

Жёсткое обрубание связей между Дагестаном и Чечней, дискредитация всех "связных", вбивание клиньев и насаждение вражды - это все потом.

И по одиночке - убийства братьев Хачилаевых.

В 2000 Магомед.

В 2003 Надир.

Теперь стоит один утёс той великой семьи - Джабраил, к которому тайно ищут ходы нынешние бонзы поплакать и пожаловаться.

Масштаб этой семьи таков, что когда арестовали Магомеда Хачилаева, народ устроил 100-километровый пеший марш от Новолака до Махачкалы.

И челюсти разжались.

Нечто подобное повторилось разве что на похоронах в 2011 основателя "Черновика" Хаджимурата Камалова, когда тысячи мужчин прошли с его телом по Махачкале на кладбище.

Хачилаевы были первым и последним реальным альтернативным народным правительством, альтернативным "силовым и экономическим блоком".

Это к ним власти искали как подольститься и прислониться.

Это у них журналисты узнавали все новости.

Это к ним шли искать защиту и правосудие.

Это о них сочиняли горы лжи целые фабрики специально обученных людей.

Ошибка прочих была в том, что они себе искали крышу среди силовиков, спецслужб, федеральных чиновников.

Искали, как встроиться в государство, прислониться к нему, тут уступить, там "заслужить доверие" и бонусы - ради собственного интереса, а не оппонировать государству по всему спектру в интересах всех горцев.

Или же - в случае Саида Амирова - пытались выстроить собственную группу с собственной системой влияния и безопасности, но с завязками на международные мафиозные и "в хорошем смысле" масонские центры.

Да, было много имен и много что вспомнить.

Но знамя системного политического ислама на Кавказе больше никто не смог поднять.

С каждым витком поражений все мельче цели, все меньше масштаб.

Поэтому теперь все так.

Поэтому кавказский бизнес, "дистанцировавшийся от политики", срезали под корень.

Поэтому подвижников просвещения записали в ваххабиты.

Поэтому строители школ и мечетей проходят по линии "терроризм".

Поэтому молодежь положили целым поколением в землю.

Поэтому ученых расстреляли.

Поэтому работяг и дальнобойщиков держит в долговой кабале отпрыск Ротенбергов.

Поэтому списки то ли 30, то ли 50, то ли 100 тысяч профучетников. То ли есть, то ли отменены.

Поэтому Гимры 10 лет в блокаде.

Поэтому Муртазалиев доносит чепуху на Амирова, а теперь сам заявлен в розыск за дичь и небывальщину.

Поэтому полыхают базары Махачкалы.

Поэтому васильевы, здуновы и толстиковы издеваются над "дикарями".

Поэтому братья Смоленские сидят, как орлы в клетках, а почему они там сидят, не знает ни Дагестан, ни Москва.

И кстати, именно поэтому и Саид Афанди в земле.

И несчастные родители убитых ни за что братьев Гасангусейновых чёрными безутешными тенями стоят перед Госсоветом.

Потому что Робин Гуд ушёл из Дагестана. И не обещал вернуться