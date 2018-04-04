Беженцам рохинджа в Бангладеш грозит сезон муссонов

Наступающий сезон муссонов может привести к «огромным смертельным исходам» среди народности рохинджа из Мьянмы, проживающих в лагерях беженцев в соседнем Бангладеше, поскольку лагеря не достаточно прочны, чтобы выдерживать штормы - предупреждает группа международных советников.

Правозащитники говорят, что большинство из 700 000 беженцев, бежавших с августа из Мьянмы, живут в непрочных сооружениях из бамбука и пластика, взгроможденных на некогда лесистых холмах в Кокс Базар.

«Мы сейчас это время участвуем в гонке против времени. На нас идут муссоны. Лагеря на почти 1 миллион человек не построены так, чтобы противостоять муссонам», - сказал Кобсак Чутикул из консультативной группы на пресс-конференции в Сингапуре во вторник. «Будут огромные смерти, если все стороны не перейдут к пониманию репатриации, помощи».

Компьютерное моделирование в Агентстве ООН по делам показывает, что более 100 000 беженцев подвергнутся угрозам в результате оползней и наводнений в грядущих муссонах. Дожди обычно начинаются в апреле и достигают максимума в июле, согласно метеорологическому отделу Бангладеш.

Замечания Чутикула появились как раз, когда Малайзия перехватила лодку с 56 беженцами рохинджа из из Мьянмы около своего северного острова Лангкави после шторма.

Малайзия позволит им въехать по гуманитарным соображениям, а правозащитные группы ожидают дальнейших попыток совершить столь же опасные морские поездки.