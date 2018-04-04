Международные доноры обязались выделить 2 миллиарда долларов для Йемена

Международные доноры взяли на себя обязательство выделить более 2 миллиардов долларов США для оказания гуманитарной помощи и защиты жителям Йемена, несущим основную тяжесть смертельного конфликта, который на сегодняшний день идет уже четвертый год.

Сорок стран и организаций взяли на себя это обязательство во время мероприятия по собиранию взносов в швейцарском городе Женева. Сопредседателями мероприятия были ООН, Швеция и Швейцария.

ООН и ее партнеры по гуманитарным вопросам обратились с призывом выделить 2,96 миллиардов долларов США для мобилизации срочно необходимых ресурсов миллионам пострадавших в стране Аравийского полуострова.

Аналогичная конференция в прошлом году привлекла помощь в размере 1,1 миллиарда долларов.

Антонио Гутерриш, генеральный секретарь ООН, присутствовавший на однодневной конференции, похвалил мероприятие по сбору средств, но сказал, что всем вовлеченным сторонам надо делать больше.

«Эта конференция представляет собой замечательный успех международной солидарности с народом Йемена», - сказал Гутерриш.

«Гуманитарные ресурсы очень важны, но их недостаточно.

«Нам нужен неограниченный доступ во все места в Йемене, и нам необходимо, чтобы все стороны конфликта соблюдали международное гуманитарное право и защищали гражданских».

«Прежде всего, нам нужен серьезный политический процесс, который приведет к политическому решению».

В этом году ООН и ее партнеры по гуманитарной помощи Йемену требуют 2,96 миллиарда долларов США, чтобы помочь спасти жизни 13 миллионов человек.

Изабелла Ловин, заместитель премьер-министра Швеции и сопредседатель Женевского мероприятия, сказала, что, несмотря на финансирование, «нехватка гуманитарного доступа остается ключевым препятствием для организаций, работающих в Йемене».

«Одна лишь гуманитарная помощь не может быть ответом на растущие потребности йеменского народа, находящегося под угрозой вооруженного конфликта».

ООН, которая называет Йемен «худшим гуманитарным кризисом в мире», говорит, что 22,2 миллиона человек в этой стране нуждаются в помощи, а 8,4 миллиона находятся на пороге голода.