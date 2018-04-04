Скандал в нигерийском царстве Иво: местный правитель объявил себя эмиром

Нигерийский штат Осун лихорадит скандал, детали которого в первом мире, давно ушедшем от традиционных практик, могут не понять вообще.

В Нигерии есть крупный народ йоруба. Есть также штат Осун на юго-западе страны. В Осуне есть город Иво – цитадель традиционного «царства Иво», одного из многих нигерийский «традиционных государств», а по сути вождеств. Правителем царства Иво, с традиционным титулом «олуво» с 2015 года является Оба Абдуррашид Адевале Аканби. Традиционные правители, вроде «Олуво Иво», уже давно играют в основном церемониальную роль (что, впрочем, не означает, что у них не может быть значительного неформального влияния), а своими соплеменниками воспринимаются в первую очередь как хранители традиций их племени или народа. Но, как сообщает Vanguard, недавно традиционный правитель Иво весьма серьезно пошатнул эти традиции.

Выступая на церемонии возложения тюрбана на исламского ученого Шейха Якуба Абдуль-Баки Мухаммада как первого визиря (вазири в западноафриканской традиции) земли Йоруба, Оба Аканби заявил, что решил теперь носить титул «Эмир земли Йоруба», потому что ему нравится сходство с мусульманскими правителями северной части Нигерии.

По словам олуво, мусульманские традиционные правители народа хауса на севере Нигерии ведут себя лучше, чем их коллеги с юго-запада, подчеркнув, что правители (Оба) земли Йоруба «полны пререканий, язв и вражды».

Он добавил, что традиционные правители йоруба не проявляют того сотрудничества, которое народ ожидает от них, и погрязли в спорах и конфликтах.

Оба Аканби также сказал, что до тех пор, пока лидеры йоруба не соберутся вместе, избегая вражды и клеветы (по его словам, они не собирались вместе уже два года), народ хауса будет продолжать править Нигерией.

“Нет ничего странного в принятии титула эмира. Я эмир Йорубаленда”, – сказал Аканби.

На церемонии, состоявшейся во дворце олуво в Иво, присутствовали исламские ученые, представители исламских организаций, имамы, члены правительства и другие известные личности.

Аканби использовал титул вазири, чтобы объявить миру, что его королевство является цитаделью исламского знания.

“Установление титула вазири земли йоруба – это еще одна прекрасная возможность для создания необходимой осведомленности и продвижения во всем мире глубокой исламской культуры и наследия Иво”, – сказал Аканби.

Новый вазири обещал бескорыстно служить народу, чтобы способствовать развитию религии и мирному сосуществованию различных конфессий в Йорубаленде.

Эти заявления ожидаемо вызвали негативную реакцию среди йоруба, большинство которых не являются мусульманами. Так, молодежная социокультурная ассоциация Йорубы (YYSA) осудила его за принятие титула эмира и ношение тюрбана вместо традиционной шапки йоруба или короны. Представители ассоциации отметили, что титул Эмира является мусульманским, тогда как в недавнем прошлом некоторые правители Иво были христианами: «У нас был христианин в качестве олуво в прошлом (с 1958 по 1982 годы). Что, если другой христианин станет олуво в будущем?».

По их мнению, правители йоруба являются хранителями культуры и традиций этого народа, а потому должны вести себя подобающе, а не «импортировать культуру других народов в страну Йоруба».

Также, что касается утверждения титула вазири земли Йоруба, то даже мусульманские лидеры и ученые рекомендовали Оба Аканби ограничить этот титул исключительно своим доменом – царством Иво. Вазири, по общему мнению, должна назначать Лига имамов.

Разгоревшийся скандал привел к тому, что Оба Аканби был вынужден заявить, что эмиром он себя не объявлял. По его словам, все что он имел в виду – что его мусульманские сторонники могут называть его эмиром, особенно, если они из народности хауса, и им тяжело произносить слово «оба» правильно.

Он описал тех, кто его осуждал, как невежественных людей, и призвал медиа-комментаторов ознакомиться с его позицией, прежде, чем публиковать комментарии.

В официальном заявлении дворца, пресс-секретарь Оба Аканби, Али Ибрагим, также заявил, что традиционного правителя неправильно поняли:

"Олуво никогда не принимал титул эмира, он только сказал, что его также могут назвать эмиром хауса и приверженные мусульмане. Оба Аканби является оба для своей нации, с особой привязанностью к йоруба. Он продвигает культуру йоруба до восхищения многих молодых людей. Именно из-за дресс-кода олуво сегодня многие дети привлекаются к культуре Йоруба".

"Я так сказал, чтобы интегрировать нигерийскую нацию как неделимую сущность. Все доступные инструменты доступны для интеграции и единства нашей дорогой страны. Я несколько раз посещал Север. Ядро хауса едва произносят слова йоруба правильно. Они зовут меня эмиром, когда я с ними. Разве есть что-то неправильное в ответе на такое?"

Впрочем, судя по всему, так просто Оба Аканби от скандальной реакции не избавится. У него и прежде из-за его скандальной репутации были проблемы с другими вождями, в том числе со старейшим Абиолой Огундокуном, которого называют "Верховным королем Йоруба". Теперь Огундокун говорит, что Оба Аканби сам по себе и у него нет никакой поддержки в Иво. Он заявил в интервью, что не знает, откуда тот взял свой эмират, и что в Иво нет эмирата.

По мнению некоторых йоруба, "приняв" титул эмира, и, следовательно, «отказавшись» от традиционного титула "олуво", Оба Аканби как-бы отрекся от престола, и теперь в царстве Иво он не является законным правителем. А значит, он должен быть смещен, а вместо него должен быть поставлен другой человек, который будет уважать традиции йоруба. Так что, трон под эмиром Аканби зашатался.