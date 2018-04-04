В Стамбуле отметили 90-летний юбилей «Братьев-Мусульман»

В минувшее воскресенье в Стамбуле отметили 90-летний юбилей одного из самых мощных и влиятельных общественно-политических движений мусульманского мира в ХХ-ХXI веках – «Братьев-Мусульман»*. Церемония прошла под девизом «90 лет дарения».

В церемонии приняли участие десятки лидеров «Братьев-мусульман» со всего мира, в том числе заместитель лидера движения Ибрагим Мунир и бывший глава политического бюро ХАМАС Халед Машаль. Как сообщается, в мероприятии принимали участие тысячи членов Братства из разных арабских стран.

Впрочем, надо сказать, что если судить по имеющимся видео и фото материалам, мероприятие вряд ли можно назвать многолюдным. Можно только догадываться, почему юбилей столь значительного и важного движения прошел практически незамеченным. Возможно, причина в том, что во многих странах арабского мира группа признана «террористической», и следовательно, участие в открытой конференции в Стамбуле может легко повлечь за собой репрессии. Многим лидерам и участникам движения попросту запрещено покидать свои страны.

Как бы то ни было, считается, что «братья-мусульмане» сегодня присутствуют в 52 странах Европы, Азии и Африки. Кроме того, значительное присутствие БМ существует и в Америках и Австралии.



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