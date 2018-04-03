Саудовская Аравия: подглядывать в телефон супругов незаконно

В понедельник власти Саудовской Аравии заявили о том, что отныне в их стране стало незаконным рассматривать информацию в телефоне жены или мужа, без соответствующего согласия. Такой «шпионаж» будет наказываться крупным штрафом или тюремным сроком.

«Супруги, планирующие шпионить друг за другом в Саудовской Аравии, должны будут подумать дважды, потому что такая деятельность потенциально может повлечь за собой штраф в размере 500 000 риалов (133 000 долларов США и 108 000 евро) вместе с тюремным сроком в 1 год» - говорится в заявлении саудовского министерства информации.

По словам министерства, закон является частью нового законодательства, направленного на борьбу с кибер-преступностью, и принятого на прошлой неделе. Целью закона, как сообщается, является «защита морали людей и общества, а также защита неприкосновенности частной жизни».

Министерство сообщило, что киберпреступления в стране выросли в несколько раз.

Более половины граждан в королевстве — это молодые люди в возрасте до 25 лет, и в стране имеется самый высокий процент пользования соцсетями и мобильными приложениями на душу населения.

В тоже время, законодательство Саудовской Аравии о киберпреступности вызвало критику со стороны международных правозащитных групп, которые говорят, что королевство использует законы, чтобы бороться с оппозиционными голосами в социальных сетях.