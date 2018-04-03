Исламофоб, пытавшийся убить мусульманок в Британии, получил пожизненное заключение

Житель британского Лестера, 21-летний Пол Мур, был заключен в тюрьму на всю жизнь за то, что направил свою машину на женщину мусульману, а затем попытался наехать на школьницу, в серии исламофобских преступлений на почве ненависти. По его словам, так он намеревался отомстить за теракты, совершенные исламистскими экстремистами в Великобритании.

Пол Мур не проявлял никаких угрызений совести по поводу нападений, сказал судья, приговоривший его к 20-летнему минимальному сроку за покушение на убийство, покушение на тяжкие телесные повреждения с намерением и опасным вождением в королевском суде Ноттингема.

Зайнаб Хусейн, 47 лет, получила серьезные переломы ноги, руки, таза и позвоночника в результате нападения. Мур наехал на нее, когда она шла по тротуару, затем развернулся и погнался за ней снова. Ранения оставили Хусейн, мать девятерых детей, недееспособной, изменив всю ее жизнь.

Вскоре после этого он направил свою машину на вторую жертву, 12-летнюю мусульманку, которая шла в школу. К счастью, она достаточно быстра отреагировала и вовремя сумела отскочить, отделавшись только выбитой из ее рук сумкой.

Судья сказал, что оба инцидента были целенаправленными, потому что обе жертвы носили исламскую одежду.

Суд также услышал, что после инцидента Мур сообщил друзьям, что нападения были местью за террористические нападения в Великобритании. Он также рассказал родственнику, что намеревался напасть на мусульман. В ходе нападений свидетели слышали, как Мур хохотал.

«Мужество ваших жертв, а также сострадание и мужество всех тех, кто пришел на помощь госпоже Хусейн - из разных слоев этого местного сообщества - резко контрастируют с вашим злом этим утром» , - сказал судья Муру.

«В то утро все пешеходы были в опасности. Тем не менее, факт остается фактом: вы в конечном итоге начали атаковать тех, кто был в Исламской одежде».



