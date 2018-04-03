Саудовская Аравия готова выдавать туристические визы

Саудовская комиссия по туризму и национальному наследию (СКТН) заявила в воскресенье, что она завершила создание правил, регулирующих планируемую выдачу туристических виз в королевстве в этом году, и представила их на утверждение правительству.

Напомним, что представитель СКТН заявил в декабре, что Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы в первом квартале 2018 года. Открытие туристического сектора является частью плана программы «Видение 2030» по модернизации королевства и снижению зависимости от нефтяных доходов.

В прошлом году Саудовская Аравия приветствовала около 18 миллионов гостей, но большинство из них были паломниками, совершающими хадж или умру.

Помимо этого, Саудовская Аравия предоставляет также и туристические визы для ограниченного числа стран, но получить их можно лишь после длительного процесса подачи заявки, в условиях жестких ограничений, включающих такие требования, как поездкам через аккредитованную компанию и пребывание в указанных отелях.

Прошлым летом, однако, королевство объявило о планах реформировать туристический сектор, например, было объявлено о проекте по трансформации 200-километрового участка побережья Красного моря, в том числе 50 островов, в роскошное место отдыха, где будут представлены отели, резиденции и всяческие развлечения.

Первоначальные инвестиции для проекта были предоставлены фондом суверенных инвестиций Саудовской Аравии, фондом государственных инвестиций, а также британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.

По данным СКТН, около 900 000 саудовцев работают в секторе путешествий и туризма. В королевстве есть некоторые важные археологические и исторические памятники, в том числе Мадайн Салех, построенный древними набатейцами, и Дирия - небольшой исторический город, расположенный примерно в 20 километрах от Эр-Рияда. Оба они внесены ЮНЕСКО в список всемирного наследия.

В своем заявлении СКТН заявила, что она работала с «различными государственными учреждениями для подготовки всех мер, связанных с новыми визами».

Так, например, была разработана электронная система для обработки и регистрации визовых заявлений, под руководством специальной группы, возглавляемой Министерством связи и информационных технологий.