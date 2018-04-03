Германия не верит в искренность беженцев, принявших христианство

В некоторых прошлых материалах мы уже упоминали о том, что в Германии растет волна крещений в христианскую религию среди соискателей убежища из традиционных мусульманских стран, особенно из Ирана и Афганистана. Во многих материалах в СМИ отмечается деятельность Берлинской Тринитарианской Лютеранской Церкви. Ее пастор Готфрид Мартенс сосредоточился на мигрантах с 2015 года. Сегодня 1400 из его 1600 прихожан являются иранцами и афганцами.

В многочисленных интервью новообращенные христиане с персидскими и арабскими именами утверждают, что их решение обратиться в христианство было абсолютно искренним, и никак не связано с попыткой получить убежище в Германии, пользуясь тем, что на родине их скорее всего ждет либо тюрьма (как в Иране) либо даже смерть (как в Афганистане).

Однако, судя по сообщениям из Германии, власти ФРГ склонны не доверять искренности этих ближневосточных неофитов отступников. За последнее время власти отклонили более 90% недавних заявлений о предоставлении убежища, представленных членами конгрегации Тринитарианской Лютеранской Церкви.

Пастор Мартенс в ярости, так как правительство ФРГ собирается депортировать как давних христиан, так и недавних новообращенных, которые только завершили трехмесячные курсы по катехизису, и только сдали экзамены, требуемые перед крещением.

«Государство - своего рода светская версия Святой Инквизиции», - говорит Мартенс в интервью VICE News, - «потому что государство говорит, что мы можем заглянуть в сердце этих людей и можем сказать, кто является истинным христианином, а кто нет».

Сами отклонения приходят в виде писем, заполненных текстовыми шаблонами, которые часто ставят под сомнение достоверность убеждений новообращенного. Тот факт, что решения основаны на коротких интервью, проводимых администраторами, не имеющими религиозного опыта, особенно расстраивает Мартенса.

«Я думаю, что светское государство не может принимать такие суждения о вере людей».

Андреа Линдхольц, член правящего Христианского-социально союза, говорит, что отказы не являются политически мотивированными.

«Различные аспекты играют определенную роль. Как человек прожил свою жизнь в своей стране? Как он практиковал свою веру там? Почему он решил обратиться и как он живет своей верой изо дня в день?»- сказала Линдхольц в интервью VICE News.

Линдхольц подчеркнула, что простого обращения недостаточно для получения убежища, даже если новообращенные могут столкнуться с последствиями в своих странах.

«Я не хочу исключать, что были приняты неправильные решения, но есть возможность обжаловать отказ в суде», - сказала она. «Это сложная тема, и вы никогда не найдете удовлетворительного решения».

Рост отказов может показаться неожиданным, учитывая, кто управляет правительством Германии. Канцлер Ангела Меркель является главой Христианско-демократической партии и дочерью лютеранского пастора. Но она также столкнулась с серьезной негативной реакцией на свою про-мигрантскую политику, в месяцы, предшествовавшие национальным выборам в Германии в прошлом году. За это время Германия рассмотрела больше заявлений о предоставлении убежища, чем все другие страны ЕС. С тех пор подтверждения о предоставлении убежища прекратились.