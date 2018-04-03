В Кувейте приговорили к смерти убийц филиппинской горничной

Мужчина ливанец и его сирийская жена были приговорены в воскресенье к смертной казни через повешение, после того, как они были осуждены за убийство филиппинской горничной в Кувейте.

Вердикт, вынесенный Кувейтским уголовным судом заочно, может быть обжалован, сказал Мухаммад аль-Утайби из Кувейтского общества по правам человека.

Первый подозреваемый, идентифицированный как ливанский гражданин Надер Эссам Ассаф, был арестован в Ливане в конце февраля. Его жена Мона Хассун была задержана властями в сирийской столице Дамаске.

Пару пока еще не экстрадировали в Кувейт.

Они были последними работодателями 29-летней Джоанны Даниэлы Демафелис, чье тело было обнаружено в морозильной камере в заброшенной квартире в Кувейте в феврале. Вскрытие показало, что она была избита, у нее были сломаны ребра, имелись внутреннее кровотечение и многочисленные ушибы.

Демафелис приехала в Кувейт в 2014 году, в надежде заработать на пропитание своей семьи. В сентябре 2016 она пропала без вести, пока ее тело не обнаружили уже в феврале этого года.

Убийство Демафелис весьма усугубило дипломатическую напряженность между Кувейтом и Филиппинами. Родриго Дуэрте, президент Филиппин, осудил злоупотребления и жестокое обращение с филиппинцами в Кувейте и дал указание запретить всем филиппинским рабочим наниматься на работу в Кувейте. Он также отправил специальные авиарейсы в Кувейт, чтобы забрать оттуда всех филиппинских работников.

Этот инцидент дал начало обсуждению положению многочисленных филиппинских рабочих (особенно женщин) в Кувейте и других странах Персидского залива. Ренато Вилла, филиппинский посол в Кувейте, рассказал в интервью Аль-Джазире, что получил около 6000 жалоб на злоупотребления в отношении филиппинских рабочих только в 2017 году.