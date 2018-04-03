Турецкий диянет призывает светских ученых к созданию научного тафсира Корана

Управление по делам религии Турции, известное как Диянет, использует знания ученых в естественных и точных науках, чтобы создать новый тафсир (толкование) Священного Корана.

Профессор Али Эрбаш, глава Диянета, заявил в понедельник, что они намереваются создать новый и полноценный тафсир с помощью «экспертов в нескольких областях». «Например, у нас может быть эксперт по астрономии для интерпретации аятов, связанных с астрономией», - сказал Эрбаш на конференции в Стамбуле.

«В суре «Аль-Муминун» есть аяты о развитии ребенка в матке. Нам может помочь (гинеколог)», - добавил он. Эрбаш заявил, что для лучшего понимания некоторых стихов требуется, например, всестороннее знание астрономии, и кто-то, обладающий «большим знанием» в этой области, определенно лучше разберется в аятах.

Напомним, что призывы создать тафсир Корана с учетом ("светских") естественных наук, и с привлечением экспертов в этих науках, раздаются как минимум с 19 века, в частности этому посвятили немало своей энергии, такие реформаторы как Джамалуддин Афгани и другие.