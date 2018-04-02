Facebook – глобальная угроза мусульманским меньшинствам

Международные наблюдатели проанализировали недавние вспышки анти-мусульманского насилия в странах Азии, в первую очередь в Мьянме и Шри-Ланке, и говорят, что по крайней мере частичная вина за насилие лежит на социальной сети Facebook. Проблема настолько велика, что по словам некоторых комментаторов «Facebook теперь стал экзистенциальной угрозой для мусульманских меньшинств во всем мире».

«Facebook теперь превратился в зверя, а не в то, чем он изначально должен был быть», - говорит Янги Ли, следователь Организации Объединенных Наций, которая описала платформу Марка Цукерберга как средства для разжигания «язвительности, разногласий и конфликтов» и обвинила ее в помощи геноциду мусульман рохинджа в Мьянме.

«В Мьянме все делается через Facebook», - сказала она журналистам. «Он использовался для передачи публичных сообщений, но мы знаем, что ультранационалистические буддисты имеют свои собственные учетные записи на Facebook и действительно разжигают много насилия и много ненависти против рохинджа или других этнических меньшинств», - сказала она.

В месяцы и годы, предшествовавшие правительственному преследованию рохинджа, страницы Facebook в Мьянме были наводнены фальшивыми новостями о том, как мусульмане замышляют создать исламский эмират, навязывают закон шариата или атакуют буддийские храмы. Некоторые даже использовали поддельные фотографии, чтобы заявить, что мусульмане рохинджа уже совершили такие действия. Вся эта пропаганда привила общенациональный страх, как будто Мьянма столкнулась с экзистенциальной угрозой со стороны внешнего врага.

«Facebook был плох для Мьянмы», - сказал староста араканской деревни в интервью The New York Times, объяснив, как соцсетями манипулируют те, кто стремится извлечь выгоду, продвигая пропаганду против мусульман рохинджа. «Молодые люди слишком много пользуются своими смартфонами, они не смотрят собственными глазами, они смотрят своими телефонами».

Аналогичным образом правительство Шри-Ланки обвинило Facebook в неспособности контролировать необузданную антимусульманскую пропаганду, возложив на социальную сеть ответственность за антимусульманские беспорядки, которые произошли в нескольких городах в начале марта, и в результате которых погибли четыре мусульманина, а десятки мечетей и мусульманских заведений были сожжены.

Харин Фернандо, министр телекоммуникаций этой островной страны, заявил, что правительство было вынуждено пойти на «беспрецедентный» шаг закрытия социальных сетей на 72 часа, из опасений, что антимусульманские сообщения в Facebook, в том числе поддельные видеоролики, утверждающие, что мусульмане жгут буддистские храмы, воспламенит дальнейшее насилие против двух миллионов мусульман Шри-Ланки.

«Вся эта страна может вспыхнуть в течение нескольких часов», - сказал Фернандо в интервью Guardian. «Язык вражды не контролируется этими организациями, и это стало критической проблемой во всем мире».

Чтобы подчеркнуть свою точку зрения, министр телекоммуникаций сослался на сообщение в Facebook, в котором говорится: «Убивайте всех мусульман, не позволяйте убежать даже младенцам этих собак».

В Индии также распространение ложных новостей через Facebook стало основным фактором тревожного роста числа актов насилия, совершенных индусами против мусульман. Фактически, межконфессиональное насилие впервые за несколько лет возросло в 2015 году, и с тех пор оно выросло, а большая часть этого насилия восходит к воспалительным или ошибочным сообщениям в Facebook.

В прошлом году, например, члены правящей партии Индии Бхаратия Джаната Парти (БДП) были арестованы по обвинению в «распространении фальшивых новостей и создании общиной дисгармонии», что помогло разжечь беспорядки в западной части Бенгалии.

Фактически, один член БДП призвал индусов сделать с мусульманами то, что они делали в Гуджарате в 2002 году, когда 790 мусульман были убиты после того, как индуистские экстремисты ложно обвинили мусульман в том, что они подожгли пассажирский поезд, в результате чего погибли 59 индуистских паломников.

«Сегодня индуисты не находятся в безопасности в штате Западная Бенгалия. Индуисты в Бенгалии должны реагировать на людей, вовлеченных в общинное насилие, как это делали индуисты в Гуджарате. В противном случае вскоре Бенгалия превратится в Бангладеш», - сообщил член законодательного собрания от БДП Раджа Сингх.

Наблюдатели говорят, что это серьезная и недостаточно признанная проблема, особенно в развивающихся странах. Посты Facebook, призывающие к преследованиям меньшинств, приобретают большую тягу в местах с низким уровнем грамотности и даже с еще более низким уровне медиаграмотности.

Например, Шри-Ланка имеет высокий уровень общей грамотности, но при этом низкий уровень грамотности в средствах массовой информации, а это означает, по словам Санджаны Хаттоувы, аналитика Центра политических альтернатив в столице Шри-Ланки Коломбо: «Население может читать и писать, но имеет тенденцию сразу же верить и некритически реагировать на то, что они видят в социальных сетях».

По словам исследователя исламофобии, журналиста Си Джея Уирлемана: