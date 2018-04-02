Трамп заморозил 200 миллионов долларов, выделенных на восстановление Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа заморозила 200 миллионов долларов, выделенных на усилия по восстановлению Сирии, сообщают американские СМИ. Это случилось вскоре после того как Трамп заявил на этой неделе, что США очень скоро уйдут из Сирии.

Корреспонденты CBS News сообщают, что это решение было передано в Государственный департамент в пятницу в результате звонка, который глава штаба Белого дома Джон Келли сделал заместителю госсекретаря Джону Салливану. В течение следующих нескольких недель деньги из фонда на восстановление еще будут поступать в Сирию, но выделение всех последующих средств приостановлено.

Деньги, которые были выделены Государственным департаментом на инфраструктурные проекты, такие как электроснабжение, вода и дороги, были анонсированы уволенным госсекретарем Рексом Тиллерсоном на конференции по оказанию помощи в прошлом месяце в Кувейте.

Госдеп попросили предоставить Белому дому дополнительную информацию о финансировании восстановления Сирии, то есть, сообщить о конкретных проектах. CBS News сообщает, что Трамп хочет, чтобы другие страны «подошли к тарелке, делали и платили больше». Также сообщают, что замораживание не влияет на операции Министерства обороны.

CBS замечает, что в целом новые замечания Трампа – и о том, что США уходят из Сирии, и о том, что они уже не ведут войну с разгромленным ИГИЛ* (Трамп сказал это в разговоре с Эрдоганом) – противоречат в целом политике, созданной при Тиллерсоне. Наблюдатели считают, что особенно неприятной новость о замораживании средств может стать для PYD-YPG (сирийской ветви РПК), которые рассчитывали на помощь США в реконструкции Сирии.

Между тем, Центральное командование США и Госдепартамент планируют провести во вторник мероприятие, посвященное восстановлению Сирии и Ирака после ИГИЛ. Министр обороны Джеймс Маттис, сообщает CBS, считает, что военные должны постепенно, а не внезапно, передать дело в руки дипломатам. Заявления Трампа также не позволяют понять судьбу президента Сирии Башара аль-Асада.

Напомним, что Дональд Трамп рассказал о своем намерении выйти из Сирии в своем выступлении перед профсоюзными работниками в четверг в Огайо.

«Все меняется, ребята, - сказал Трамп толпе. «Но настало время перестроить нашу страну, позаботиться о наших людях и бороться за перемены для наших великих американских... Мы скоро выйдем из Сирии, очень скоро. Пусть другие люди заботятся об этом сейчас. Очень скоро. Очень скоро мы выйдем».

Комментарий Трампа о том, что американцы выйдут из Сирии «очень скоро», хотя и противоречит его собственной политике, уже вряд ли можно назвать единичным: на протяжении нескольких недель его главные советники беспокоятся о чрезмерно поспешном выходе, поскольку президент все чаще говорит им в частном порядке, что он именно хочет именно этого, -сообщает Associated Press со слов чиновников США.

Всего два месяца назад помощники Трампа думали, что убедят его в том, что США должны сохранить свое присутствие в Сирии открытым - не только потому, что ИГИЛ еще предстоит полностью разгромить, но также и потому, что полученный в результате вакуум силы может быть заполнен другими экстремистскими группами или Ираном.

В январе Трамп подписался под главной речью, в которой Тиллерсон изложил новую стратегию и заявил, что «жизненно важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали участвовать в Сирии». Но уже к середине февраля Трамп рассказывал своим старшим помощникам на собраниях, что, как только победа против ИГИЛ может быть объявлена​​, он хотел бы, чтобы американские войска вышли из Сирии. И Госдеп и Пентагон начали «бить в сигнальные колокола», планируя постепенный, методичный переход от военной операции к дипломатической миссии, чтобы начать восстановление базовой инфраструктуры, такой как дороги и канализационные сети в стране, пострадавшей от войны.

Первое же публичное заявление Трампа о выходе из Сирии случилось на пресс-конференцию с приглашенным премьер-министром Австралии Алистером Кэмпбеллом 23 февраля, когда Трамп сказал, что США находятся в Сирии, чтобы «избавиться от ИГИЛ и вернуться домой».

Неясно, насколько действительно скоро получиться у американцев выйти из Сирии. Ряд наблюдателей и экспертов напоминают про неоднократно объявленный «скорый» выход США из Ирака и Афганистана. Тем не менее войска США по-прежнему присутствуют в обеих странах. Однако, с другой стороны, никогда в новейшей истории во главе США не стоял столь явный изоляционист, как Дональд Трамп. И достаточно очевидно, что Трампа уже в гораздо меньшей степени волнует имперская цивилизационная миссия США на Ближнем Востоке, поэтому он может и в самом деле бросить все как есть, чтобы разбирались другие.

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