Афганистан: голодовка за мир закончилась после вмешательства улемов

Голодовка, цель которой был призыв к миру в южной провинции Афганистана, закончилась после того, как Совет религиозных ученых страны, известный как Совет Уляма, пообещал помочь заключить соглашение между правительством и талибами.

Эта голодовка началась поздно вечером в четверг в провинции Лашкар-Гах, став отчаянной попыткой заставить талибов и афганское правительство достичь мирного соглашения, после того, как 23 марта в результате взрыва автомобиля около спортивного стадиона погибли более 20 человек.

Активисты – мужчины, женщины и дети - разбили палатки на месте нападения, и начали сидячую голодовку. По меньшей мере 12 человек были госпитализированы до того, как члены Совета Улемов вмешались, чтобы положить конец голодовке. Однако сам сидячий протест будет продолжаться.

«Сегодня утром [в воскресенье] члены совета посетили наши палатки и сидели с нами, обещая, что мы будем работать вместе над мирным планом, который представим правительству и талибам», - сказал участник протеста Абдул-Салам в интервью Аль-Джазире.

«Мы надеемся прийти с планом как можно скорее при поддержке улемов», - добавил он.

Согласно данным Миссии ООН по содействию миру в Афганистане, в 2017 году в Афганистане более 10 000 человек среди гражданского населения пострадали от войны. Это больше, чем в предыдущем году.