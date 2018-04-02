День земли в Газе: резня безоружных и траур

Палестинские власти объявили прошедшее воскресенье днем траура по 17 палестинцам, которые были убиты израильскими оккупационными войсками в ходе многотысячного палестинского марша около границы Газы с Израилем, приуроченного к 42-й годовщине Дня Земли.

Напомним, что такое День Земли. В марте 1976 года израильские оккупационные власти приказали конфисковать землю, принадлежащую палестинским гражданам Израиля. Всего было конфисковано около 2000 гектаров, это эквивалент территорий таких огромных мегаполисов как Ньй-Йорк, Лондон, Токио и Лагос. 30 марта 1976 года палестинцы от Галилеи на севере и до Негева на юге выступили на демонстрациях протеста против экспроприаций палестинской земли. В результате шесть безоружных палестинцев были убиты израильтянами, более сотни человек было ранено. С тех пор, каждый год 30 марта палестинцы собираются на демонстрации протеста. Этот день стал известен как Йаум аль-Ард или День Земли. Демонстрации призваны показать приверженность и твердость палестинцев по отношению к своим правам на собственную землю. В этот день они собираются в палаточных лагерях и высаживают оливковые деревья в знак коллективного сопротивления израильской оккупации.

Организаторы пятничного марша (предполагается, что он станет началом шестинедельного протеста), получившего название «Марш Великого возвращения», заявили, что главная идея демонстрации заключалась в том, чтобы призвать к возвращению палестинских беженцев.

Около 70% из двух миллионов жителей Газы являются потомками тех самых палестинцев, что были изгнаны из своих домов на территории, захваченной Израилем во время войны 1948 года. Арабы знают этот исход как «Накба».

Протестующие в Газе собрались в пяти палаточных лагерях в разных местах вдоль границы, и первоначально располагались примерно в 700 метрах от забора. Расстрелы начались, когда некоторые протестующие приблизились к границе ближе.

Еще до начала протестов Израиль сконцентрировал на границе военную технику и около 100 снайперов. ЦАХАЛ также сообщил в "Твиттере", что территория столкновений объявлена закрытой военной зоной. По словам представителей израильской армии, с палестинской стороны собралось около 30 000 человек, а огонь они были «вынуждены» открыть по самым активным участникам протеста, которые пытались повредить пограничные заграждения, а также швыряли в израильских солдат камни и бутылки с зажигательной смесью. Все убитые, якобы, являются членами «экстремистских группировок» ХАМАС и «Исламский джихад».

Однако, как заявляют палестинские медики, как минимум один погибший палестинец был убит еще до начала протестов: 27-летний фермер Умар Самур был убит в результате танкового огня возле города Хан-Юнис. Он стоял на своей земле, но видимо слишком близко подошел к заграждениям. Израильтяне объясняют, что произвели выстрел танка по людям, которые вели себя «подозрительно».

Кроме того, многочисленные фото и видео материалы показывают, что израильские солдаты расстреливали безоружных людей, даже когда те явно не представляли для них никакой опасности. Также протестующих разгоняли слезоточивым газом, распыляемым с беспилотных аппаратов.

По сообщениях палестинского Минздрава, погибло 17 человек. 25-летний Мухаммад Наджар был смертельно ранен в живот в результате столкновения к востоку от Джабалии в северной части сектора Газа, а 22-летний Махмуд Муаммар и 22-летний Мухаммад Абу Умар были убиты в Рафахе, говорится в заявлении министерства здравоохранения Палестины в пятницу. Среди других жертв были Ахмед Одех, 19 лет, Джихад Френе, 33 года, Махмуд Саади Рахми, 33 года, Абдель-Фаттах Абдельнаби, 19 лет, Ибрагим Абу Шаар, 20, Абдель-Кадер аль-Хахаджири, Сари Абу Одех, Хамдан Абу Амше, Джихад Абу Джамус, Бадер аль-Саббаг и Наджи Абу-Хьяйр, возраст которых неизвестен. Большинство были похоронены в субботу, но тела еще двух убитых держат израильтяне.

Еще около 1400 человек получили ранения. С 2014 года, когда ЦАХАЛ проводил карательную операцию в Газе, это самое кровопролитное событие арабо-израильского конфликта.

Адала, юридический центр по правам палестинцев в Израиле, осудил применение силы израильской армией, называя ее нарушением международного права.

«Живой обстрел безоружных гражданских лиц представляет собой грубое нарушение международного юридического обязательства проводить различие между гражданскими лицами и комбатантами», - говорится в заявлении группы.

Она также сказала, что он начнет расследование, чтобы «потребовать привлечения к ответственности лиц, признанных виновными в убийствах».

Между тем, израильские власти, как всегда в таких случаях, не выражают ни малейшего признака раскаяния или хотя бы сожаления. Нетаньяху похвалил военных и заявил, что никакого расследования событий проводиться не будет. Министр обороны Либерман вообще заявил, что солдаты заслужили медали. Во всем случившемся израильтяне по-прежнему винят ХАМАС, хотя марш был организован практически всеми видными палестинскими фракциями и гражданскими организациями.

Между тем, международная реакция преимущественно осудила действия израильских оккупантов.

По просьбе Кувейта Совет Безопасности ООН провел чрезвычайное совещание поздно вечером в пятницу, но не смог договориться о совместном заявлении («спасибо» трампистским США). Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал провести «независимое и прозрачное расследование» и дежурно подтвердил «готовность» ООН к активизации мирных усилий. Однако Мансур аль-Утайби, посол Кувейта в ООН, выступил с заявлением, в котором раскритиковал Совет Безопасности за то, что тот не предпринял никаких действий против Израиля.

«Люди в оккупированной Палестине разочарованы тем, что Совет Безопасности собрался, но еще не предпринял никаких действий, чтобы остановить эту резню и привлечь виновных к ответственности».

Правительство Иордании также опубликовало заявление о возложении на Израиль ответственности за гибель палестинских демонстрантов.

Мухаммад аль-Момани, представитель правительства Иордании, сказал: «Как оккупирующая держава, Израиль несет ответственность за то, что произошло сегодня в Газе, в результате израильского нарушения палестинского права на мирный протест и применения чрезмерной силы против него».

Также, турецкие и катарские правительства опубликовали подобные заявления, осуждая применение Израилем силы, а президент Турции Реджеп Эрдоган в столь же дежурном своем резком тоне назвал премьер-министра Нетаньяху «террористом», а Израиль «террористическим государством».

К независимому расследованию призвала и Федерика Могерини, отвечающая за дипломатию Европейского союза. «ЕС оплакивает потерянные жизни. Наши мысли с семьями жертв» - сказала она в своем заявлении.

Об «убийстве безоружных» упомянул даже папа Римский Франциск в своем пасхальном послании.

И самое главное, возможно – эти события получили широкое и однозначное осуждение со стороны людей доброй воли, правозащитников, сторонников свободы и прав человека во всем мире (в том числе в Израиле). Ненасильственный протест палестинцев и его жестокое подавление вписываются в историю освободительной борьбы, наряду с легендарными событиями во Вьетнаме, Алжире и Южной Африке. Уже сейчас говорят, что события 30 марта 2018 года в Газе равнозначны расстрелу демонстрации в пригороде Йоханнесбурга, Совето, в 1976 году, ставя Израиль в один ряд с апартеидным государством ЮАР. А это значит, что и падение апартеидного режима Израиля и торжество справедливости, как в случае с ЮАР, неизбежны.

Впрочем, расстрел этот стал далеко не первым, и вряд ли последним. В любом случае, палестинцам не остается ничего другого, как полагаться на Всевышнего и бороться за свою землю.