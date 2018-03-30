Эрдоган - Макрону: "Ты кто такой?!"

Президент Турции Реджеп Тайин Эрдоган жестко и в присущем ему эмоциональном стиле отреагировал на провокационные слухи о возможном размещении в Манбидже французских военных и заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он собирается выступить посредником между Турцией и "курдами".

Надо отметить, что комментируя эту новость, достоверность источников и формулировок которой вызывает вопросы, Эрдоган сделал соответствующую оговорку. "Если заявление (французского президента) о том, что "мы можем быть посредниками между Турцией и СДС"* правда, то оно далеко выходит за рамки, допустимые для сказавшего это человека", - заявил он.

После этого он добавил уже в своем фирменном стиле: "Кто ты такой, чтобы говорить о посредничестве между Турцией и террористической группой? Вы пытаетесь дурачить нас всеми этими названиями (имеется в виду "СДС", - ГИ). Не хочется вас расстраивать, но мы знаем, что стоит за всеми ними. Мы знаем все детали, включая их адреса. Мы знаем их, даже, если вы будете менять их названия каждые 24 часа", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что операция против террористов на северо-востоке Сирии будет продолжена.

Напомним, что за день до этого Совет Национальной Безопасности Турции заявил, что в последний раз предупреждает террористов РПК, что они должны покинуть Манбидж. Действия США на этом фоне выглядели неоднозначно. С одной стороны, американские военные продолжили переброску в Манбидж новых сил. С другой стороны, президент Дональд Трамп вчера заявил, что скоро США, решившие основной для себя вопрос с ИГ**, покинут Сирию, предоставив заниматься ею другим народам.

Обращает на себя внимание тот факт, что одновременно с Трампом его новый советник по национальной безопасности Джо Болтон заявил вчера, что поддержка Бараком Обамой "марксистких террористов" (РПК) в Сирии была ошибкой, которую унаследовала новая американская администрация, и что последней вместо этого следует приложить усилия, чтобы удержать Турцию в НАТО и в качестве союзника США на Ближнем Востоке.

Однако как известно, руководство Пентагона настроено совсем иначе, чем Болтон и Трамп. Вполне возможно, что слухи о возможном появлении французских военных в Манбидже являются частью согласованного плана, позволяющего США переложить ответственность за своих нынешних союзников из СДС на Францию, а заодно и создать дополнительную "прокладку" между Турцией и СДС в ее лице.

Впрочем, судя по решительному заявлению Эрдогана, они этого могут просто не успеть, так как для турецкого лидера освобождение Манбиджа от врагов своей страны является уже делом сохранения его престижа.

* - Сирийские Демократические Силы, основой которых является сирийский филиал Рабочей Партии Курдистана - Демократический Союз.

** - запрещено в РФ