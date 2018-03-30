Французский официант: увольнение за грубость — это «дискриминация моей культуры»

Забавная история, демонстрирующая парадоксы политики идентичности, произошла в Ванкувере на тихоокеанском побережье Канады.

Французского официанта, работавшего в одном из ресторанов, уволили за то, что он был «агрессивным, грубым и неуважительным». Официант же утверждает, что обвинения абсолютно несправедливы и в его поведении нет ничего из ряда вон выходящего – он просто француз.

Ресторан, управляемый компанией Cara Operations, обвинял Гийома Рея, так зовут официанта, в нарушении кодекса поведения, и утверждает, что тот упорствовал в своем поведении, несмотря на словесные и письменные рецензии.

Рей же теперь подал жалобу в трибунал по правам человека Британской Колумбии против своего бывшего работодателя, обвиняя его в «дискриминации по отношении к моей культуре».

Дискриминацию Рей объясняет тем, что французская культура просто «имеет тенденцию быть более прямой и выразительной». По его мнению, он обязан увольнением своей «прямой, честной и профессиональной черте характера», которую он приобрел во время обучения в отельно-ресторанной индустрии Франции.

Обе стороны согласны, что Рей хорошо справлялся со своей работой, несмотря на его якобы неприятное поведение.

Ресторан и его материнская компания пытались отклонить жалобу, но член трибунала Девин Кузино отвергла их заявление, тем самым проложив дальнейший путь для еще незапланированного слушания.

Она сказала, что отказ в заявлении не следует рассматривать как указание на результат дела.

«Мистер Рей должен будет объяснить, что есть такого в его французском наследим, что приводит к поведению, которое люди неправильно толкуют как нарушение стандартов приемлемого поведения на рабочем месте», - написала она в своем решении.

Понаблюдать за этим делом будет интересно, еще и потому, что если бы на месте Рея был представитель какой-нибудь другой средиземноморской нации, характеризующейся взрывным темпераментом, вроде алжирцев или турок, скорее всего акценты в этом деле звучали бы совсем по другому. Здесь же мы можем просто понаблюдать - где установят границы между грубостью и национальным поведением.