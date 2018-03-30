Израильская полиция задержала трехлетнего палестинского мальчика на Западном берегу

Сообщается, что израильская полиция в среду ненадолго задержала трехлетнего палестинского мальчика в Хевроне на юге Западного берега, предположительно за то, что он кидал камни.

Газета «Гаарец» сообщает, что отец ребенка, который просил его вернуть, не получал ответа от израильской полиции в течение 30 минут.

Полицейские утверждали, что этот инцидент был «преднамеренной провокацией», и заявили, что мальчик побежал к ним с отверткой, после того как бросал в них камни.

Видеоролик о задержании ребенка был размещен в Твиттере. Он демонстрирует как израильский полицейский держит за руку плачущего мальчика. Отец ребенка также присутствует на видео, и видно, как он просит полицию освободить мальчика.

В конце видео мальчик прячется за ногами своего отца.

Раад Абу Армила, который был свидетелем этого события, сообщил «Гаарец», что инцидент случился, когда израильский полицейский позвал мальчика и выругался на него его и его мать.

«Мальчик пошел домой, а потом вернулся со скребком для тыквы и приблизился к [полицейскому], а затем [полицейский] схватил его. Инцидент произошел на площади около мечети на одном из углов, возле дома мальчик», - сказал Абу Армила.