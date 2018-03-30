В Турции два имама были уволены за сделки с биткойном

Два имама, пойманные на сделках с криптовалютами, в турецкой черноморской провинции Зонгулдак, потеряли работу, сообщил левый информационный сайт Gazete Manifesto.

Меджит К., имам в мечети в центре города Зонгулдак, и Сатылмыш Б., имам, работающий в одной из близлежащих деревень, начали использовать биткойн в Интернете, и были пойманы в рамках расследования, проведенного турецким Управлением по делам религии (Диянет).

Напомним, что Диянет в конце 2017 года выпустил фатву, в которой запрещалось использование криптовалют, заявив, что они, якобы, «несовместимы с Исламом».

Биткойн и другие криптовалюты не являются незаконными в Турции, но заместитель министра экономики уже предостерегал турок от использования криптовалют.