Золотая Орда, как причина глубинного подсознательного страха россиян перед бывшими соотечественниками из Средней Азии?

Миллионы — вас.

Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы,

— С раскосыми и жадными очами!

А. Блок

Засилье «понаехавших» является излюбленной темой не только «коренных москвичей» и разного рода националистов из соцсетей. Время от времени даже высокопоставленные государственные деятели озвучивают похожие тезисы: «Молящиеся мусульмане – это далеко не граждане и не жители Москвы, а многие даже и не граждане России. Это гастарбайтеры. Жителей Москвы всего 10%, а строить мечети для всех со всей страны, я считаю, это перебор», – заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» мэр Собянин, сам приехавший в Москву из ХМАО.

В интервью «Московским новостям» мэр уточнил свою позицию: «Считаю, что Москва – российский город, и таким она должна оставаться. Не китайским, не таджикским и не узбекским… Я против того, чтобы эти люди просто так оставались… Людям, которые плохо говорят по-русски, у которых совершенно другая культура, лучше жить в своей стране. Поэтому мы не приветствуем их адаптацию в Москве».

Однако националисты и «государственники» – не единственные, кто выступает против «понаехавших». Так, на прошлой кампании по выборам мэра Москвы один из кандидатов на этот пост, Сергей Митрохин, из партии «Яблоко», отвечая на вопрос о нелегальной миграции, заявил: «Москва превращается в провинцию Средней Азии». И это сказал человек, который позиционирует себя ка либерал и демократ.

Вот и в свете последней трагедии в Кемерово разговор вновь разговор вновь пошел о людях неславянской внешности. В связи с этим возникает вопрос: «Что это за иррациональный страх перед Азией? Что за фобии реализуются в этой неприязни к выходцам из азиатских пространств?» Социологи кивают на «бытовой расизм», всегда существовавший даже в советском обществе и приводят в пример слово «чурка», бытовавшее в лексиконе советского человека.

Те, кто служил в Советской Армии, на деле прочувствовали, чего реально стоила советская «дружба народов» в армейской казарме. Даже в годы Великой Отечественной войны, которую многочисленными стараниями превратили в былинный эпос, тема межнациональных трений на фронте была настолько остра, что Главное политуправление Красной Армии дважды было вынуждено выпускать по этому поводу специальные приказы. 17 сентября 1942 года была издана директива начальника Главного политуправления А.С. Щербакова № 012 «О воспитательной работе с красноармейцами и младшими командирами нерусской национальности». В ней констатировалось: «Комиссары и политорганы недооценили всей важности политического воспитания бойцов нерусской национальности, забыли, что у каждого из них есть родной язык, свои обычаи, устоявшийся уклад национальной жизни, и стригут всех под одну гребенку, не учитывая национальных особенностей. Больше того, многие политработники не сумели организовать разъяснительной работы по вопросам дружбы народов СССР и роли великого русского народа как старшего брата народов Советского Союза». Как следствие, возникала «отчужденность между русским и нерусскими красноармейцами».

Представители ГлавПУРККА также отмечали, что на Закавказском фронте имеют место случаи проявления шовинизма по отношению к солдатам нерусских национальностей, как со стороны бойцов, так и со стороны командиров, отказывающихся принимать нерусское пополнение. Так, в директиве №01 ГлавПУРККА от 24 января 1943 года говорилось: «Отдельные командиры и политработники не только не пресекают проявлений шовинизма и национализма, но и сами смотрят на красноармейцев нерусской национальности, как на обузу, считая их «неполноценными бойцами», присваивают им оскорбительные клички».

«Эхо войны», кстати, докатилось и до наших времен. Так, в ответ на реплику мэра Сергея Собянина о том, что мигранты «не добавляют безопасности городу», не оформляют трудовых отношений, не платят налоги и зачастую проживают в антисанитарных условиях, тогдашний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил: «Когда беда у братского народа, надо, наверное, по-другому относиться. В 1941 году наши пошли воевать за Советский Союз. Если кыргызстанец работает нелегально в России, то надо спрашивать с того, кто дал ему эту работу», — заявил он.

И все-таки, где корни «бытового расизма» в России? Возможно, они кроются в далеком прошлом. Ордынцы, степняки, «поганые» были единственной силой, которой удалось долгое время управлять территориями Руси. Никогда больше и никому – ни полякам в 1612, ни французам, в 1812, ни немцам в 1941-45 годах не удавалось ничего подобного. По крайней мере, об этом нам рассказывает официальная версия истории России, которую преподают в средней школе всем учащимся. Русские летописи полны описаний того, каким унижениям якобы подвергались русские князья не только во время визитов к ханам, но и в собственных владениях во времена визитов послов из Орды. Не в этом ли причина того, что в современных фильмах Орда изображается крайне неприглядно, как нечто онтологически чуждое русскому восприятию мира? Достаточно вспомнить нашумевший фильм режиссера Прошкина «Орда», где это уже давно отошедшее в прошлое государство показано как «ад на земле», где мучаются угнанные из Руси рабы. В общем, все понемногу вносят свой вклад в существование коллективных фобий, которые распространяются, в том числе, и через средства массовой информации.

И все-таки, имеет смысл избавляться от старых, ничем не обоснованных страхов. Они неконструктивны и непродуктивны. Мы давно живем не в Орде, а на общем пространстве Евразии. Более того пока мы выясняем, кто «черномазый», а кто – «белый человек», Китай уже вовсю проводит свою стратегию «Один пояс –один путь», объединяя Евразию от Атлантики до Тихого океана сетью коммуникаций, сильно не переживая по поводу тех унижений, которые в свое время заставили пережить «Поднебесную» разнообразные колонизаторы, несшие как «бремя белого человека» дешевый опиум, чтобы делать свои деньги на костях китайцев. Китай, как страна с пятитысячелетней историей умеет смотреть на перспективу и понимает, что чем больше он захватит рынков сбыта, тем стабильнее будет его экономическое положение. «Желтые дети» вновь покоряют просторы Евразии, только в руках у них не мечи, а дешевые предметы ширпотреба Made in China. Впрочем, уверены многие специалисты, китайская экспансия не закончится только покорением евразийских рынков. Так что история про Орду может в недалеком будущем получить новое – современное – прочтение.