Саудовская Аравия создаст крупнейшую в мире компанию по производству солнечной энергии

Фонд Vision SoftBank инвестирует в создание крупнейшего в мире проекта солнечной энергии в Саудовской Аравии, заявила группа во вторник.

Ожидается, что к 2030 году проект будет способен производить до 200 гигаватт (ГВт), сообщил в Нью-Йорке главный исполнительный директор SoftBank Масаёши Сон.

Это добавит около 400 ГВт к глобально установленной мощности солнечной энергии и сопоставимо с общей ядерной мощностью в мире около 390 ГВт на конец 2016 года.

Окончательная сумма инвестиций для поколения 200 ГВт, включая солнечные батареи, аккумуляторную батарею и производственное оборудование для панелей в Саудовской Аравии, в конечном итоге составит около 200 миллиардов долларов, сказал Сон.

Первоначальная фаза проекта, рассчитанная на 7,2 ГВт солнечной энергии, обойдется в 5 миллиардов долларов, из которых 1 миллиард - из Фонда SoftBank, а остальное - из проектного финансирования.

Несмотря на то, что Саудовская Аравия является одной из самых солнечных стран в мире, она генерирует большую часть своего электричества на нефтяных электростанциях.

Вся установленная мощность Саудовской Аравии в настоящее время составляет около 60 ГВт. Добавление 200 ГВт создало бы огромные избыточные мощности, которые можно было бы экспортировать в соседние страны или использовать в промышленности, хотя королевство по-прежнему потребует других форм генерации энергии для ночного бэкапа.

Добавление 200 ГВт создало бы огромные избыточные мощности, которые можно было бы экспортировать в соседние страны или использовать в промышленности, хотя королевство по-прежнему потребует других форм генерации энергии для ночной резервной копии.

По оценкам промышленности, от 300 000 до 800 000 баррелей в день сырой нефти сжигаются для производства электроэнергии в Саудовской Аравии.

Экспорт этой нефти может увеличить годовые нефтяные доходы Саудовской Аравии на сумму от 7 до 20 миллиардов долларов, при нынешней цене на бензин марки Brent почти 70 долларов США за баррель.

«Саудовская Аравия явно готовится к экономике, не зависящей от ископаемого топлива, с точки зрения внутреннего потребления энергии, и эта огромная ставка на возобновляемые источники энергии позволит высвободить значительную часть внутреннего экспорта нефти для экспорта, хотя, вероятно, также позволит сохранить внутренние газовые ресурсы» - говорит Питер Кирнан, главный аналитик по энергетике в подразделении Economist Intelligence Unit в Сингапуре.

«До сих пор прогресс в строительстве солнечных батарей в королевстве был очень медленным, но эта сделка может дать ему толчок, в котором он так нуждается. Но 200 ГВт к 2030 году — это еще один вопрос», - сказал Кирнан.

Для Softbank это второй глобальный проект по выработке солнечной энергии. Ранее компания заявляла, что будет инвестировать в аналогичные проекты в Индии.