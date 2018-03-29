Десятки сторонников ХАМАС арестованы на Западном берегу

Десятки сторонников и активистов ХАМАС были задержаны на Западном берегу в течение последних двух недель после нападения на конвой премьер-министра Палестинской автономии (ПА) в Газе 13 марта.

Палестинский лидер Махмуд Аббас обвинил ХАМАС в том, что движение стоит за нападением на кортеж Рами Хамдаллы, назвав это «попыткой убийства».

ХАМАС опровергает утверждения и заявляет, что он начал расследование, чтобы выяснить, кто стоит за взрывом.

Почти через две недели после нападения двое подозреваемых были убиты в ходе операции, проводимой силами безопасности ХАМАС. Они были идентифицированы как Анас Абу Хуса и Абдуль-Хади аль-Ашаб, и не имели отношения к какой-либо палестинской политической фракции.

Нападение и последующие обвинения ознаменовали серьезное ухудшение отношений между ХАМАС и ПА.

До сих пор по меньшей мере 55 палестинцев были арестованы в рамках репрессии со стороны ПА в отношении сторонников ХАМАС.

Хасан Хрейшех, член Палестинского законодательного совета на Западном берегу, сказал «Аль-Джазире», что силовая кампания ПА в адрес членов ХАМАС «непонятна и необоснована».

«Эти аресты должны быть прекращены в пользу единого палестинского фронта, чтобы занять позицию в отношении более масштабных вопросов, таких как решение президента США Дональда Трампа о переводе посольства своей страны в Иерусалим», - сказал Хрейшех.

«Если ПА серьезно относится к противостоянию этим реальным проблемам, то они должны остановить аресты», - продолжил он. «В свете того, что переживает палестинское дело, политическое задержание углубляет необоснованные споры».

Депутат сказал, что руководство ПА и другие фракции должны вмешаться, чтобы остановить политические аресты.

Напомним, что ФАТХ, правящая партия в ПА, и ХАМАС подписали соглашение о примирении в октябре 2017 года, завершив десятилетний конфликт, в результате которого существовали два параллельных палестинских правительства, действующих в Газе и на Западном берегу.

Но соглашение никогда не была полностью реализованным из-за разногласий в двух политических фракциях, которые являются крупнейшими в палестинской политике.