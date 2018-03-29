Косовская полиция жестко задержала сербского «министра по Косово»

На днях Белград решил напомнить о том, что «Косово это Сербия», на что Приштина ответила, что Косово это Косово.

Марко Джурич, глава белградского органа по Косово и Метохии (аналог министерства, которое призвано напомнить о том, что сербы все еще считают Косово своей территорий), приехал в Северную Митровицу – город на севере Косово с большинством сербского населения. По мнению косовского правительства, он прибыл туда незаконно, так как ранее ему отказали во въезде. Джурич решил проигнорировать запрет, и поэтому его, как нелегального нарушителя границы, скрутила полиция в ходе целой громкой спецоперации, включающей в себя разгон толпы сербов оглушающими гранатами.

Джурича задержали в здании, где он встречался с сербскими жителями города. Его задержание вызвало смятение среди сербов севера Косова.

После задержания Джурича повезли в полицейском фургоне в Приштину, где он предстал перед судьей, а затем его выдворили из страны.

Президент Косово Хашим Тачи сказал, что Джурич незаконно въехал в Косово. Ранее министр иностранных дел Бегжит Паколли предупредил, что Джурич будет арестован, если он приедет в Косово, как и планировалось.

«Косовская полиция действовала в соответствии со своими полномочиям, с профессионализмом и в защиту закона и порядка в Косово», - сказал Тачи в заявлении, призывающем к спокойствию.

Но источник в сербском правительстве сказал, что отказывать Джуричу во въезде Косово не было оснований, и что он находился в Северной Митровице, чтобы обсудить «внутренний диалог» Сербии о будущем Косово. Возможно именно эти формулировки и не устраивали албанское правительство Косово, которое помнит, чего в прошлом им стоил «внутренний диалог» сербов о Косово.

Наблюдатели отмечают, что Джурич конечно же виноват сам, так как он нарушил четкие процедуры в рамках двусторонних соглашений, регулирующие приезд министров в Косово. Вопросы и нарекания вызывает лишь пропорциональность действий полиции, которая задержала Джурича словно опасного террориста. Впрочем, некоторые комментаторы считают, что все происшедшее вполне на руку обеим странам.