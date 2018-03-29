В Малайзии предлагают сажать на 10 лет за распространение ложных новостей

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак внес в парламент законопроект, который объявляет вне закона «фальшивые новости» (fake news). Внесенный в понедельник законопроект обещает большие штрафы и тюремное заключение на срок до 10 лет.

Законопроект был представлен в преддверии всеобщих выборов, которые, как ожидается, состоятся через нескольких недель. Кроме того, как раз сейчас Наджибу приходится сталкиваться с острой критикой в связи с финансово-коррупционными скандалами (так называемый «скандал 1MDB»), которые Наджибу очень бы хотелось усмирить.

Согласно законопроекту Anti-Fake News 2018, любой, кто публикует так называемые поддельные новости, может быть оштрафован на сумму до 500 000 ринггитов (128 140 долларов США), или сесть на 10 лет в тюрьму, либо получить и то и другое.

«Предлагаемый Закон направлен на защиту общественности от распространения поддельных новостей, в то время как соблюдение права на свободу слова и выражения в соответствии с Федеральной конституцией продолжает соблюдаться», - говорится в заявлении правительства.

Правительство определило фальшивые новости как «новости, информацию, данные и отчеты, которые являются полностью или частично ложными» и включают в себя фильмы, визуальные эффекты и аудиозаписи.

Закон, который охватывает цифровые публикации и социальные сети, будет применяться к правонарушителям и за пределами Малайзии, включая иностранцев, если пострадают Малайзия или гражданин Малайзии.

Правительство надеется, что общественность будет более ответственной и осторожной в обмене новостями и информацией.

Между тем, оппозиционные депутаты поставили под сомнение необходимость такого закона, утверждая, что правительство уже и так обладает широкими полномочиями в отношении свободы слова и средств массовой информации. По мнению оппозиции, этот закон представляет собой ничто иной, как нападение на свободу слова.

Законопроект раскритиковала международная правозащитная организация Amnesty International, а также Национальный союз журналистов Малайзии. По их мнению, смутное определение «ложных новостей» или «поддельных новостей» позволит правительству злоупотреблять законом, и даст ему «неоспоримую власть» для борьбы с любой неугодной информацией.

Парламент, где правительство обладает комфортным большинством, как ожидается, будет голосовать по законопроекту на этой неделе.

Правительства других стран Юго-Восточной Азии, включая Сингапур и Филиппины, также предложили законы, направленные на ограничение распространения «поддельных новостей», к повсеместному разочарованию защитников прав СМИ.