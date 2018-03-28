Канадской богохульнице пожизненно запретили въезжать в Британию

Лорен Саузерн, канадская активистка то ли «ультраправых» то ли «либертарианских» взглядов (часто по какому-то недоразумению ее называют «консерватором»), теперь не сможет приехать в страну, в которой живет ее королева.

Как пишет Daily Mail, в феврале этого года полиция задержала 22-летнюю Саузерн в Лутоне за раздачу гражданам листовок, содержащих оскорбительные эпитеты по отношению к Всевышнему. После этого Саузерн покинула Британию, а когда в середине марта вновь попыталась въехать в страну через Кале, пограничники снова ее задержали и в течение шести часов допрашивали о февральском инциденте. «Помимо прочего меня спрашивали, как я отношусь к идее давить мусульман машиной?» — написала она позже в твиттере. В итоге канадке объявили о том, что отныне она не может посещать Соединенное Королевство.

Саузерн утверждает, что раздача провокационных листовок в Лутоне была «социальным экспериментом», и обвиняет власти Британии в двойных стандартах. Мол, «почему Иисуса Христа оскорблять можно, а Аллаха нельзя». Теперь она утверждает, что в Британии введены законы Шариата.

Конечно, никакие законы Шариата в Британии не введены, но здравый смысл в Британии (доме 4 миллионов мусульман) еще тоже никто не отменял. В извещении об отказе на въезд, который Саузерн демонстрировала в своем твиттере, сказано, что ее действия «представляют собой угрозу фундаментальным интересам общества и государственной политики Соединенного Королевства». А представитель британских спецслужб, согласившийся побеседовать с Daily Mail на условиях анонимности, подчеркнул, что Саузерн запретили приезжать в страну, поскольку «ее пребывание на территории Соединенного Королевства не способствовало общественному благу».