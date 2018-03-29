Сиси: Египет не готов к демократии

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси в преддверие состоявшихся уже выборов заявил, что Египет «не готов к демократии». Это не помешало ему, однако, участвовать и даже «победить» в формально демократической процедуре президентских выборов.

В телевизионном интервью, которое транслировалось по местному телевидению на прошлой неделе, Ас-Сиси объяснил, что он не виноват в том, что президентская кампания стала кампанией одного человека - самого Ас-Сиси – без единого независимого кандидата.

«Есть люди, которые говорят: «Мы знаем, что он победит, мы хотим, чтобы кто-то встал против него»... и нет ничего плохого в этом. Я клянусь Богом, я бы хотел, чтобы у меня было десять [кандидатов] из лучших людей, и вы могли выбирать того, кто вам нравится. Но мы еще не готовы», - сказал Аль-Сиси.

Напомним, что всех возможных реальных оппозиционеров, способных быть оппонентами Сиси на выборах, президент или пересажал в тюрьмы, или изгнал из страны, или того хуже, «потерял».

Логично спросить – если народ Египта не готов, якобы, к демократии – то зачем вообще устраивать фарс в виде выборов? Почему не утвердить тогда диктаторское патерналистское правление военной хунты? Почему не объявить себя султаном, королем или новым хедивом, раз уж на то пошло? В конце концов, это же старая традиция египетского армейского руководства, от мамлюков до Мухаммада Али. А все дело в том, что даже если Сиси, как и многие другие его единомышленники, искренне считают, что демократия Египту не нужна, они все равно почему-то нуждаются в выборах, чтобы легитимизировать свое правление. В первую очередь легитимизировать, конечно же, перед лицом международного сообщества, но и внутри страны также. Ибо каким бы «неготовым» к демократии не был Египет, общество Египта достаточно демократическое, чтобы требовать права свободно избирать своих правителей. Или по крайней мере, чтобы соблюдать такую формальность, как выборы.