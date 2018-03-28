ООН осудила командира армии Мьянмы за слова о рохинджа

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в понедельник раскритиковал главнокомандующего армии Мьянмы после того, как тот объявил, что мусульмане рохинджа не имеет ничего общего с другими этническими группами страны.

Гутерриш сказал, что он был «шокирован» сообщениями о речи генерала Мин Аунг Хлаин на военном собрании и призвал лидеров Мьянмы «принять единую позицию против подстрекательства к ненависти и содействовать культурной гармонии».

На собрании в северной провинции Качин в понедельник Хлаин упомянул рохинджа как «бенгальцев» - термин, который призван их однозначно описывать как иностранцев, и сказал, что они «не имеют общих культуры или черт с этническими группами Мьянмы».

«Напряженность подпитывалась, потому что «бенгальцы» требовали гражданства», - сказал генерал, про которого говорят, что он единственный человек в Мьянме, способный прекратить страдания рохинджа одним своим приказом.

Вряд ли стоит сомневаться, что если уж командующий армии открыто высказывает такое мнение, то среди военных рангом пониже (а на самом деле и среди всех жителей Мьянмы) это мнение является доминирующим. Между тем, хотя ООН и продолжает определять систематическое насилие Мьянмы против мусульман рохинджа в провинции как возможный геноцид и этническую чистку, она прекратило прямо обвинять армию в военных преступлениях.

В данный момент Совет безопасности ООН готовится направить миссию в Мьянму, чтобы непосредственно на месте разобраться с кризисом беженцев, но пока что он не получил зеленый свет от правительства Мьянмы.