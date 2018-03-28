Косово прекратило использовать сербский телефонный код

Государственная телекоммуникационная компания Косово заявила в минувшую субботу, что прекратила использовать телефонный код Сербии для стационарных телефонных звонков и вместо этого будет использовать свой собственный новый код. Этот шаг происходит через два года после того, как Сербия, которая до сих пор не признает независимость своей прежней провинции, согласилась разрешить Приштине иметь собственный международный телефонный код.

«С 24 марта нельзя будет использовать код +381. Теперь вам нужно использовать код +383. Пожалуйста, сообщите своим друзьям и друзьям, - сообщил Kosovo Telecom в своим клиентам.

Балканская страна с преимущественно мусульманским населением, которая объявила независимость в 2008 году, продолжает использовать коды Сербии, Монако (+377) и Словении (+386). В ближайшие месяцы также изменят свои коды и мобильные операторы.

Напомним, что Европейский союз фактически заставил Сербию установить стабильные отношения с Косово в качестве предпосылки для вступления в ЕС, а президенты обеих стран Александр Вучич и Хашим Тачи встретились в Брюсселе в прошлый четверг для нового раунда переговоров под эгидой ЕС. Но Белград по-прежнему отказывается признавать учреждения Приштины и пытается помешать присоединению Косово к международным организациям, в том числе к спортивным ассоциациям.