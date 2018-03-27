Соболезнование из Коранической мудрости по поводу смерти детей

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. ...И обрадуй терпеливых, – тех, которые, когда их постигает бедствие, говорят: “Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!”» (Коран, 2:155-156)

Брат мой, меня глубоко опечалила смерть твоего ребенка. Но однако, смирение с несчастьем, покорность судьбе (“Альхукму лиллях”) является одной из особенностей Ислама. Пусть Всевышний даст вам достойное терпение, а покойного сделает вашим заступником и поддержкой в Будущей жизни. Для вас и таким как вы, богобоязненным верующим, изложим пять пунктов, которые покажут вам великую радостную весть и истинное утешение.

Первый пункт. В Мудром Коране секрет и смысл этой фразы в аяте (56:17): «дети вечно юные» заключается в следующем: дети верующих, умершие, не достигнув совершеннолетия, в Раю навсегда останутся вечными, любимыми детьми, в подобающем Раю виде. И они будут вечным источником радости в объятиях родителей, которые попали в Рай, и подарят своим родителям такое тонкое удовольствие, как ласка и любовь к ребенку. И всё, что дает удовольствие, будет в Раю, и не правы те, кто считает, что в Раю нет любви и ласки к детям из-за того, что он не является местом для продолжения рода. А также этот аят вышеупомянутой фразой, давая такую радостную весть, указывает на то, что вместо десяти коротких лет ласки и любви к ребенку в этой смешанной со страданиями земной жизни обрести чистую, беспечальную, вечную родительскую ласку и любовь на протяжении миллионов лет является величайшим источником счастья для верующих людей.

Второй пункт. Однажды один человек находился в тюрьме, и к нему отправили его любимого ребенка. Этот бедный заключенный страдал и от своего горя, и от того, что не мог обеспечить покой своему ребенку. Позже милостивый правитель отправил к нему одного человека и сказал: “Этот ребенок, правда, твое дитя, но он является моим подданным и из моего народа. Я возьму его к себе и буду растить в прекрасном дворце”. Тот человек стал плакать, причитать: “Я не отдам своего ребенка, который для меня утешение”. Его товарищи сказали ему: “Твои огорчения напрасны. Если ты переживаешь за своего ребенка, то он, вместо этой грязной, зловонной, изнурительной тюрьмы, отправится в просторный, прекрасный дворец. Если же ты огорчаешься за себя, думаешь о своей пользе, то если ребенок останется здесь, несмотря на свою временную, сомнительную пользу, из-за мучений ребенка ты будешь много страдать и мучиться. А если он пойдет туда, для тебя в этом есть огромная польза, потому что он будет причиной проявления к тебе милости правителя, станет в роли твоего заступника. Правитель пожелает, чтобы ты встретился с ребенком. И, конечно же, для встречи он не отправит его в тюрьму, а наоборот, освободив тебя из тюрьмы, позовет во дворец и там вам устроит встречу, но с условием, если ты будешь верить и повиноваться правителю”.

Так вот, дорогой мой брат, подобно этому примеру, если у верующих, как и у тебя, умрет ребенок, они должны думать так: этот ребенок – невинен, и к тому же, его Творец Милостив и Щедр. Вместо моей неполной заботы и воспитания Он взял его под Свою совершенную заботу и милость. Освободив из темницы сего мира, полной горечи, бед и мучений, Он отправил его в райские сады. Какое счастье для этого ребенка! Кто знает, каким бы он стал, если бы остался здесь. Поэтому я его не жалею, а считаю счастливым. А что касается моей личной пользы, то я и себе не сочувствую, горько не печалюсь, ибо если остался бы он в этом мире, то дал бы мне десять лет временной, смешанной с огорчениями, любви к себе. Если бы он был добрым и умелым в делах этой жизни, может быть, он был бы моим помощником. Но от того, что он умер, он будет моим заступником, став причиной для достижения вечного блаженства и для миллионов лет любви к ребенку в вечном Раю. И, конечно же, тот, кто потерял сомнительную, получаемую сразу (в этом мире) пользу, но обрел непременную, отсроченную (которая будет дана в Ином мире) пользу, не будет горько печалиться, безнадежно сокрушаться.

Третий пункт. Умерший ребенок был всецело творением и рабом Милостивого Творца и, принадлежа Ему, был спутником своих родителей, который на время был дан им на попечение. Творец сделал его родителей его служителями. И за это служение в качестве немедленного вознаграждения одарил родителей сладким чувством нежности и ласки к своему ребенку. И теперь, если этот Милостивый Творец, которому из тысячи прав принадлежит девятьсот девяносто девять, по потребности Милости и Мудрости возьмет этого ребенка из твоих рук, завершит твою службу, то – имея одно внешнее право – безнадежно горевать и сокрушаться как бы выражая жалобу на Истинного Хозяина тысячи прав – это не будет подобать верующим людям, а скорее, подобает беспечным (забывшим Господа) и заблудшим.

Четвертый пункт. Если бы этот мир был вечным, если бы человек жил в нем вечно и если бы разлука была вечной, тогда в горестном унынии и в безнадежной скорби был бы какой-то смысл. Но поскольку этот мир является некоей гостиницей, то туда, куда отправился умерший ребенок, и вы, и мы тоже отправимся туда. И, к тому же, эта смерть не касается лишь только его, а является дорогой для всех. И поскольку и разлука не является вечной, в будущем, и в потустороннем мире Берзах, и в Раю будет встреча, то надо говорить: “Альхукму лиллях (на все Воля Аллаха), Он дал, Он и взял, Альхамдулилляхи ‘аля кулли халь (Хвала Аллаху в любом состоянии)”, и с терпением благодарить Творца.

Пятый пункт. Милосердие, являющееся самым нежным, прекрасным, самым приятным и сладким из проявлений Божественной Милости, представляет собой некий лучезарный эликсир. Оно намного чутче любви, и дает быстро прийти к Всевышнему. Как например, ложная, мирская любовь, пройдя большие препятствия, переходит в истинную, приходит к Господу, так и милосердие, но беспрепятственно, быстрее и легче дает сердцу обрести Господа.

И отец, и мать любят свое дитя как весь мир. Когда они лишаются своего ребенка, если они счастливы, если они истинно верующие, они, отвернувшись от сего мира, обретут Истинного Благодетеля (Господа), скажут так: “Поскольку этот мир бренный, он не стоит того, чтобы связывать с ним сердце”. У них проявится связь с тем миром, куда ушел их ребенок, они обретут высокое духовное состояние.

Беспечные и заблудшие люди лишены благополучия и радостной вести, которые содержатся в этих пяти истинах. Посудите сами, насколько горестно их состояние, когда они видят своего милого очень любимого единственного ребенка в предсмертной агонии, из-за своей беспечности или заблуждения видя смерть в виде небытия и вечной разлуки, и поэтому вместо мягкого ложа представляя грунт могилы, они не думают о Рае Милостивого Господа, о Его райских дарах. Ты можешь представить, какое горе и отчаяние переживает такой человек.

Однако вера (иман) и Ислам, являющиеся средством для достижения счастья в обоих мирах, скажут верующему человеку: “Милостивый Творец этого ребенка, находящегося при смерти, освободив его из этого скверного мира, введет его в Рай, и сделает его твоим заступником и вечным ребенком, разлука временна, не беспокойся, скажи: «На всё Воля Аллаха. “Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!”», и прояви терпение”.