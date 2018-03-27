В ОАЭ закончили строительство ядерного реактора

ОАЭ закончилось строительство первого ядерного реактора первой в стране строящейся атомной электростанции «Барака».

Первый ядерный реактор был построен в течение почти 6 лет компанией Emirates Nuclear Energy Corporation(ENEC) со своим основным подрядчиком и партнером по совместному предприятию южнокорейским консорциумом Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Отмечается, что реактор готов начать загрузку топлива уже в мае.

Реактор должен был начать работать в 2017 году, однако, введение в эксплуатацию было перенесено на этот год.

Отметим, что строительство АЭС «Барака» началось в 2012 году, на данный момент, в общем, выполнено 86% работ.