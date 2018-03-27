РПК договорилась с Багдадом об интеграции в структуры Ирака

Рабочая партия Курдистана (РПК) достигла договоренности с правительством Ирака и шиитским ополчением Хашд аш-Шааби о выводе своих бойцов из Шингала (арабского Синджара). В свою очередь, иракская армия будет включать войска из Шингала.

«Согласно соглашению, партизаны РПК, в количестве 100-300 человек, выйдут из Шингала. В свою очередь, иракское правительство будет использовать всех бойцов других сил, таких как Езидхан Асайеш, Отряды обороны Шингала (YBS), Шингальские женские отряды самообороны (YJS) и Контртерроризм, которые составляют около 3000 человек, - в составе иракского министерства обороны, с их собственными названиями и эмблемами», - сказал в интервью курдскому сайту «Рудав» Касим Шингали, член шингальского административного совета, основанного РПК.

Он также сказал, что эти бойцы получать зарплату от иракского правительства.

Шингали приветствовал решение РПК, объяснив, что вывод сил РПК обусловлен необходимостью спасти жителей Шингала от «турецкой агрессии».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в субботу, что вскоре начнет операцию по борьбе с РПК в Шингале. Совместное оперативное командование Ирака отрицало в воскресенье, что операция ведется. В тот же день иракская армия развернулась в Шингале и заявила, что РПК «полностью отозвана». Сейчас присутствуют только YBS / YBJ и иракская армия.

Район Шингала управляется 15 членами совета, все они связаны с РПК. Что касается судьбы совета, Шингали сказал: «Мы предварительно представили проект иракскому правительству о создании независимой администрации для Шингала [и], мы ждем ответа».

Шингали также сказал, что портреты Абдуллы Оджалана, заключенного в тюрьму лидера РПК, останутся на месте.

Фахд Хамид ранее был официальным лицом РПК, но когда силы Пешмерга вышли из Шингала в октябре 2017 года, шиитское руководство Хашд аш-Шааби назначило его мэром района. Хамид также говорит, что вывод РПК состоит в том, чтобы «избежать другой катастрофы».

Абдулькадир Шингали, заместитель губернатора Ниневии, сказал Рудаву, что «нам не известно о соглашении о выводе РПК. То, что мы видим сейчас, - это только пропаганда, потому что все силы, созданные РПК, останутся там. Неверно говорить, что из-за вывода 100 партизан РПК не будет присутствовать в Шигале».

Союз общин Курдистане (KCK), зонтичная группа под эгидой РПК, объявила в четверг, что ее войска уйдут из Шингала.

Кроме того, Мурат Карайылан, нынешний лидер РПК, рассказал в интервью радио, близкому Денге Велат, что их уход из Шингала начался шесть месяцев назад, и правительство Ирака в курсе этого.

В сухом остатке, что мы имеем? РПК кого-то вероятно выведет из Шингала, чтобы успокоить Турцию, но при этом, части РПК вольются в государственные структуры Ирака. Того самого Ирака, которого турки самоотверженно спасали от «курдского сепаратизма» осенью прошлого года. Стоит ли удивляться этому после того, как официальный Багдад отреагировал на турецкие авиаудары по РПК в Шингале гораздо более жестко, чем это сделал официальный Эрбиль?

Сообщается, что турки все равно намерены провести зачистку района. Однако, в сложившейся ситуации это уже чревато столкновением с иракской армией, которую еще недавно рассматривали как союзника в войне с РПК.