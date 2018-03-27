В Синьцзяне молодым уйгурам везде дорога...в лагеря.

Власти в Синьцзяне на северо-западе Китая используют возраст в качестве одного из критериев для определения того, следует ли задерживать уйгуров и помещать их в сети политических «воспитательных лагерей», поскольку те, кто родился после 1980 года, считаются «жестокими» и «ненадежными», согласно официальным источникам.

С апреля 2017 года уйгуры, обвиняемые в наличии у них «сильных религиозных взглядов» и «политически неправильных» взглядов, либо заключаются в тюрьмы либо содержатся в лагерях перевоспитания в Синьцзяне.

Согласно официальным источникам,в число тех, кто содержится в лагерях, входят бывшие заключенные, подозреваемые и все, кто путешествовало за границу. Власти говорят, что эти лагеря будут «очищать» все эти категории людей от идеологии, которая ставит под угрозу государственную безопасность.

Однако официальные источники в целом ряде районов Синьцзяна недавно сообщили уйгурской службе Радио «Свободная Азия», что некоторые люди были задержаны и превентивно направлены на перевоспитание, только потому, что они были моложе 40 лет, а значит, «восприимчивы» к воздействию опасных элементов.

«Люди, рожденные в 1980-х и 1990-х годах, классифицируются как часть насильственного поколения, многие из которых были переобучены в эту категорию», - сказал неназванный начальник службы безопасности деревни № 2 в районе Баяндей.

Сообщается, что молодые люди, рожденные в 1980-х и 1990-х годах (то есть, категория, известная как «миллениалы») клеймятся как представители ненадежного поколения, легко попадающего под влияние «опасных людей». Поэтому, говорят коммунистические чиновники, этих людей необходимо отправить на перевоспитание, даже если за ними никогда не замечали ничего подозрительного в отношении слов и действий. Просто, по их словам, лагеря мешают им выбрать неправильный путь (даже если речь идет о состоявшемся человеке за 30 лет).

«Перевоспитанию» на основании «неустроенного возраста» подвергаются как мужчины так и женщины.

Китайские власти не признают публично существование лагерей перевоспитания в Синьцзяне, а количество заключенных, содержащихся в каждом из них, остается тайном. Однако уйгурские активисты подсчитали, что с апреля 2017 года по всему региону было задержано до 1 миллиона уйгуров, и говорят, что почти каждая уйгурская семья пострадала от кампании.

С тех пор как в августе 2016 года на должность партийного лидера Синьцзяна был назначен Чен Куангуо, он инициировал беспрецедентные репрессивные меры против уйгурского народа и идеологические чистки против так называемых «двуличных» уйгурских чиновников - термин, применяемый правительством к тем уйгурам, которые не охотно следуют директивам и демонстрируют признаки «нелояльности».

В то время как Китай обвиняет некоторых уйгуров в террористических нападениях, эксперты за пределами Китая говорят, что Пекин преувеличил угрозу уйгуров и что репрессивная внутренняя политика несет ответственность за рост насилия, в результате которого сотни людей погибли с 2009 года.