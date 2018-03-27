Турецкие солдаты и жители Африна вместе совершили первый пятничный намаз в освобожденном городе

В минувшую пятницу турецкие солдаты, участники операции «Оливковая ветвь», совершили первую пятничную молитву (салят уль-джума) после освобождения от сил YPG города Африн на северо-западе Сирии, вместе с его жителями.

В центральной мечети города Африн местные жители встали плечом к плечу с турецкими солдатами и бойцами Свободной Сирийской армии, чтобы еженедельную коллективную молитву пятничного дня

В своей проповеди имам мечети поблагодарил командующих турецкой армии за освобождение района от боевиков YPG, сказав, что жители Африна теперь должны вместе стоять в единстве.

Сообщается, что некоторые из прихожан мечети выражали благодарность турецким солдатам после молитвы, в то время как другие выражали радость из-за того, что впервые за долгое время была проведена пятничная молитва.

После освобождения в центра города Африна, который ранее был главным убежищем для боевиков YPG / PKK, турецкая армия начала принимать меры по надзору за безопасностью и порядком.

На данный момент сообщается, что турецкая армия и ССА полностью взяли контроль над всем кантоном Африн. В тоже время остается еще город Таль Рафат, жители которого недавно устроили масштабную демонстрацию, с просьбой к турецкой армии освободить их от РПК. Именно взятие Таль Рафата должно стать завершающим шагом для операции «Оливковая ветвь», как заявил в своей речи Эрдоган.