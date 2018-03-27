Турция все еще хочет «полного членства в ЕС» - Эрдоган

Накануне проходящей в болгарском городе Варна встречи с лидерами стран Европейского союза президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция все еще стремится получить «полное членство» в ЕС. По его словам, присоединение к блоку остается «стратегической целью» Турции.

Анкара хочет более углубить торговые связи с ЕС, а также сделать возможным безвизовые путешествия в Европу.

Эрдоган сказал, что он будет призывать ЕС устранить «политические и искусственные» препятствия в отношении членства Турции, и возобновить застопорившиеся переговоры о вступлении в ЕС.

В последние годы отношения Турции и ЕС иначе как «напряженными» не называют. Для этого существует целый ряд причин, среди них — спор между Турцией и Кипром (членом ЕС) относительно разведки энергоресурсов в Средиземном море, кризис беженцев и другие.

Несмотря на все разногласия, ЕС во многом зависит от Турции, чтобы ограничить поток мигрантов в Европу и является важным союзником НАТО, но также ЕС глубоко обеспокоен состоянием демократии и прав человека в Турции после попытки военного переворота в 2016 году.

Турция остается кандидатом на членство - факт, который нравится далеко не всем в Европе, но 13-летние переговоры остановились.

В октябре Эрдоган сказал, что у Турции больше нет необходимости в членстве в ЕС, но при этом заявил, что Турция не откажется от намерений на членство, сказав: «Мы не будем стороной, которая откажется».

В своем выступлении перед турецким парламентом в то время он сказал, что Брюссель «бросил нас в борьбе с терроризмом».

Однако и Франция, и Германия выражают решительную оппозицию попыткам Турции присоединиться к ЕС, а Эммануэль Макрон в январе заявил, что «последние события и выборы не позволяют достичь прогресса».

Канцлер Германии Ангела Меркель также ранее заявляла, что стало уже ясно, что Турция не должна вступать в ЕС, и переговоры по окончании переговоров должны закончиться.

Тем не менее, скорее всего действительно Эрдоган не откажется от номинального курса на евроинтеграцию (также как никогда не выведет Турцию из НАТО), ведь это не только привлекает инвестиции в страну, но и является важной частью его политического наследия.