Йеменские хуситы обстреляли ракетами столицу Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы хуситы сообщают, что обстреляли столицу Саудовской Аравии, Эр-Рияд, баллистическими ракетами дальнего действия в ответ на три года воздушных ударов, которые практически уничтожили Йемен, беднейшую страну арабского мира.



Представитель хуситов Мухаммад аль-Бухаити сказал, что они запустили ракеты типа «Скад» - Буркан 2-H, с дальностью более 800 км - в сторону Эр-Рияда поздно вечером в воскресенье «в ответ на бомбардировку йеменских городов и осаду йеменского народа».

Бухаити призвал саудовцев вернуться за стол переговоров к третьей годовщине войны, но поклялся, что его группа не прекратит ракетные обстрелы, пока саудовское королевство не прекратит все воздушные бомбардировки.

Аль-Масира, телевизионная сеть хуситов, тоже взяла на себя ответственность за нападение, сообщив, что хуситы также запустили другие ракеты по аэропортам в южных городах Саудовской Аравии - Абха, Джизан и Наджран.

Саудовское государственное телевидение сообщило, что силы ПВО королевства перехватили ракету над северо-восточной частью столицы, и показало несколько видеороликов, распространенных в социальных сетях, которые демонстрируют предполагаемый перехват. Пресс-секретарь гражданской обороны в Эр-Рияде Мухаммад Аль-Хаммади заявил, что система противоракетной обороны сбила семь баллистических ракет, выпущенных хуситами.

Официальное саудовское агентство сообщает, что в ходе ракетного обстрела был убит житель Египта – это первая смерть в Эр-Рияде, с начала саудовской военной кампании в Йемене.

Ранее в воскресенье Абдуль-Малик аль-Хути, лидер йеменских хуситов, пообещал «использовать оружие дальнего действия» и «набирать больше бойцов» для конфликте со своим северным соседом.

«На четвертом году войны мы будем использовать более развитые и более разнообразные ракетные системы, которые позволят преодолеть все американские и неамериканские системы противовоздушной обороны, нацелившись на Саудовскую Аравию», - сказал аль-Хути в длинной телевизионной речи.

Воскресное нападение подчеркивает, как йеменская война все больше и больше распространяется через границу, уже на территорию КСА.

По мнению некоторых экспертов, залпом по Эр-Рияду хуситы продемонстрировали свои военные возможности, однако, станет ли это хорошим знаком для них самих – вопрос открытый. Обстрел саудовской столицы случился ровно в тот самый день, когда саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман находился в Вашингтоне на встрече с Дональдом Трампом. Они могли обсуждать дипломатические шаги по прекращению войны, но равным образом, могли и обсуждать «окончательное решение хуситского вопроса», учитывая, что саудовцы продолжают смотреть на хуситов исключительно как на прокси-силы Ирана.