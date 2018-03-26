ХАМАС начал военные учения в Газе

Бригады Иззеддина аль-Кассама, вооруженного крыла палестинского движения ХАМАС, в воскресенье начали военные учения в секторе Газа.

По данным местных источников, на территории Палестины развернуты подразделения, состоящие из нескольких сотен вооруженных членов бригад аль-Кассама.

Никаких дополнительных сведений о характере учений нет.«Учения были запланированы заранее», - сказал представитель ХАМАС в своем заявлении в субботу, не предоставив никаких подробностей.

Военные учения начались всего через день после того, как израильские военные самолеты нанесли по позициям ХАМАС в южном секторе Газа, не причинив никаких жертв.

Отголоски учений, особенно запуски ракет в море, слышны и на территории, подконтрольной Израилю. Военные Израиля, как сообщается, подняли в воздух сотни самолетов.

Между тем, в воскресенье сообщили о срабатывании сигнала израильской противоракетной системы «Железный купол». 10 ракет «Железного купола» поднялись в воздух, чтобы перехватить ракеты, якобы запущенные со стороны Газы. Представители ХАМАС настаивали, что с территории Газы в сторону Израиля не была запущена ни одна ракета. Позднее израильские военные это подтвердили, заявив, что таким образом «Железный купол» отреагировал на «необычный пулеметный огонь» со стороны Газы, и что изучают обстоятельства, которые привели к активации системы «Железный купол».