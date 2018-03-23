Бойцы оппозиции и их семьи эвакуируются из Восточной Гуты в Идлиб

Сообщают, что сотни оппозиционных бойцов и их семей были эвакуированы из города Хараста в Восточной Гуте, Сирия.

Сана, официальное информационное агентство асадитского режима, заявляет, что по крайней мере шесть автобусов, перевозящих эвакуированных, направились в провинцию Идлиб на севере Сирии, область под контролем оппозиции.

Эвакуация происходит в рамках сделки, заключенной в среду главным союзником сирийского правительства, Россией, между бойцами в Харасте и режимом Асада.

Член местного совета Харасты подтвердил эту новость Аль-Джазире, но не смог подтвердить количество эвакуированных людей.

Операции способствовали делегация Организации Объединенных Наций, а также Сирийский Красный Полумесяц.

Напомним, что до недавнего времени Восточная Гута была одной из последних оставшихся повстанческих цитаделей. С 18 февраля, когда асадиты возобновили наступление, оппозиция потеряла значительную часть территории, а Дамаск заявляет, что теперь контролирует 80 процентов пригорода.

Мунтер Фарес, представитель вооруженной оппозиционной группы «Ахрар аль-Шам», действующей в Харасте, сказал, что его группа согласилась на эвакуационную сделку из-за «гражданского давления». Из чего следует понимать, что местное население согласно быть оккупированным Асадом, лишь бы прекратилась брутальная осада.

«Из-за бомбардировки и осады, отсутствия медицины и отсутствия места для перемещения», - сказал Фарес.

По данным «Белых касок», добровольной спасательной группы, с 18 февраля в Восточной Гуте погибли не менее 1252 зарегистрированных гражданских лиц, в то время как более 4000 человек были ранены.

Капитуляция Харасты оставляет лишь несколько карманов в Восточном Гуте под контролем повстанцев. Силы асадитского режима эффективно разделил площадь на три части.

Кампания асадитов проходит по образцу предыдущих нападений на опорные пункты повстанцев, с развертывание мощных воздушных сил и жесткой осадой, призванных заставить повстанцев принять «эвакуационную» сделку. Такая сделка означает, что повстанцы сдают территорию в обмен на безопасный переход в оппозиционные районы на северо-западе Сирии вместе со своими семьями и другими гражданскими лицами, которые не хотят возвращаться под власть Асада.