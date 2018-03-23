Международные доноры привлекут 456 миллионов евро для завода по очистке воды в Газе

Европейский союз заявил, что международные доноры собрали 456 миллионов евро для строительства завода по опреснению воды в секторе Газа, чтобы обеспечить безопасной питьевой водой около 2 миллионов человек.

На конференции в Брюсселе во вторник ЕС предложил более 77 миллионов евро, что в сочетании с другими пожертвованиями составит около 80 процентов стоимости завода.

Люди, живущие в бедной прибрежной полосе в Газе, обычно полагаются на подземный водоносный слой, в качестве источника для их воды. Но его качество плохое, а жители Газы требуют воды в четыре раза больше, чем водоносный слой может давать каждый год.

Палестинцы говорят, что нехватка воды создает проблемы со здоровьем и усугубляет политическую напряженность.

ЕС заявляет, что финансирование завода является частью его усилий по содействию созданию палестинского государства.