«Тысячи» сирийских беженцев были депортированы турецкими пограничниками: HRW

Турецкие силы безопасности перехватили и депортировали тысячи сирийцев с турецкой границы в раздираемую войной провинцию Идлиб.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что турецкие пограничники застрелили или ранили недавно прибывших просителей убежища из Сирии и многих из них принудительно вернули обратно, несмотря на продолжающийся конфликт.

По данным ООН, декабрьское наступление асадитского режима и его российских союзников привело к перемещению почти 400 000 человек. Многие из них пытались въехать в Турцию через нелегальные маршруты, а не через официальный пограничный переход.

Генеральное управлению по вопросам миграции Турции говорит, что зарегистрировало в 2017 году 510 448 сирийцев, прибывших через пограничные ворота, и оспаривает утверждения HRW о том, что в отношении беженцев применялось насилие.

В интервью HRW сирийцы описывают 137 инцидентов, в основном между серединой декабря и началом марта, в которых они были перехвачены турецкой пограничной полицией.

Согласно докладу, «девять человек также описали 10 инцидентов в период с сентября по начало марта, в которых турецкие пограничники стреляли в них или других людей перед ними, пытавшихся пересечь границу, убив 14 человек, включая пятерых детей, и ранив 18».

«По мере того как пограничники пытаются запечатать последние оставшиеся пробелы на границе Турции, сотни тысяч сирийцев оказались в ловушке на местах, под бомбами на сирийской стороне», - сказал Джерри Симпсон, заместитель директора по правам человека в Human Rights Watch.

«ЕС должен оказать давление на Турцию, чтобы открыть свою границу тем, кто в ней нуждается, и оказать значимую поддержку, а не молчать, поскольку Турция игнорирует закон о беженцах и толкает тысячи людей к бойне».

HRW призвала Европейский союз оказать давление на Турцию, чтобы принять больше беженцев на саммите 26 марта в Болгарии, и обещать увеличение помощи для большего числа людей.

Считается, что в Турции в настоящее время находятся более 3,5 миллионов сирийских беженцев, в первую очередь те, кто бежал от гражданской войны. Турция официально не признает беженцев из-за пределов Европы, и сирийцы обычно живут с неустойчивым статусом.

За все, что Турция сделала для миллионов беженцев, она заслуженно получает похвалу от всех небезразличных людей мира. Однако, нельзя не замечать тот факт, что турки устали от беженцев, и в обществе растет недовольство.

Новый опрос турецких общественных настроений, опубликованный в прошлом месяце Центром американского прогресса, показал, что турки всех политических и социальных слоев неблагоприятно относятся к сирийским беженцам.

Опрос показал, что 78% турок согласились или решительно согласились с утверждением: «Турция тратит слишком много времени и денег на уход за беженцами из других стран и должна больше сосредоточиться на своих гражданах», причем только 17% не согласны. Подобные настроения царят даже среди большинства электората правящей Партии справедливости и развития, так что сегодня можно сказать, что безусловно позитивное отношение к сирийским беженцам сохраняют лишь самые консервативные и про-исламски настроенные части общества, которые сами по себе находятся в меньшинстве.

В последние годы в Турции также усилились физические и словесные нападения на сирийцев, причем большая часть их поступает из проправительственных СМИ.

Местные советы и ультранационалисты продолжают бороться с арабскими вывесками в Турции, в рамках «защиты культурных ценностей».

Международная кризисная группа (ICG) в своем недавнем докладе предупредила о том, что наиболее заметно возмущение в городских районах, таких как Султангази в Стамбуле, где «общественные услуги, такими как здравоохранение и образование, которые уже были напряжены быстрым расширением района,стали еще более перегружены из-за притока беженцев».

«Потенциал для насилия в отношении беженцев является самым высоким в столичных районах Стамбула, Анкары и Измира, где принимающие общины считают сирийцев культурно отличными и возмущаются их конкуренцией за низкооплачиваемые рабочие места или клиентов, особенно в неформальной экономике», - говорит ICG в своем отчете.

Изменения в настроениях населения чувствуют и власти Турции. Если раньше на лидера кемалистской оппозиции Кемаля Кылычдароглу нападали за предложения вернуть беженцев обратно, то сегодня даже у Реджепа Тайипа Эрдогана риторика сменилась и он обещает вернуть сирийцев домой после восстановления безопасности.

«Мы не в состоянии принять 3,5 миллиона беженцев навсегда», - сказал он в прошлом месяце.

Именно в этом контексте следует рассматривать не только жестокое обращение турецких пограничников с беженцами, но и операцию в Африне.

«Мы разрешим проблему Африна, мы разрешим проблему Идлиба, и мы хотели бы, чтобы наши братья и сестры-беженцы вернулись в свою страну» - заявляет Эрдоган.

Хотя в результате взятия Африна из него сбежали уже более 150 000 человек, турецкие СМИ пишут о том, что в Африн начали возвращаться первые беженцы.