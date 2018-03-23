В Британии скончалась египетская студентка, ставшей жертвой уличного нападения

Египетская студентка скончалась в Британии через месяц после нападения, которое считают преступлением на почве ненависти.

18-летняя Марьям Мустафа изучала технику в колледже Ноттингема и жила в городе Бистон со своей семьей.

Марьям совершала покупки на оживленной Парламентской улице в Ноттингеме 20 февраля, когда на нее напала группа из 10 девушек. После нападения ее отвезли в Медицинский центр Королевы в Ноттингеме (на фото), но она вскоре лишилась сознания. После выписки из больницы ее поместили в состояние индуированной комы. Однако в прошлую среду она умерла от ран, полученных в результате нападения.

В видео, сделанном для социальных сетей, ее мать утверждала, что нападение было расово мотивированным, и это был уже не первый раз, когда на нее нападали. Госпожа Мустафа раскритиковала ответ властей: «Четыре месяца назад две из тех же 10 женщин жестоко издевались над моей дочерью на улице без какой-либо конкретной причины. Мы пошли в полицейский участок и подали официальную жалобу; однако ничего не произошло»

3 марта генеральный прокурор Египта Набиль Садек начал официальное расследование нападения.

Посол Египта в Великобритании Насер Камаль сказал египетскому телевидению, что преступники уже идентифицированы. «Преступники известны британским властям, и вскоре им будет предъявлено обвинение в убийстве Марьям».

Представитель колледжа Ноттингема, где училась Марьям Мустафа, отдал ей дань уважения: «Марьям была всеми любимым и способным инженером в нашем кампусе в Хайфилде, с сильными устремлениями к своим будущим исследованиям и возможной карьере».

«Марьям была увлеченной студенткой, которая много работала на теоретических и практических занятиях и очень хорошо училась на своем курсе».

Отец Марьям, Хатем Абдель-Салам, считает, что нападение было расово мотивированным. «Ее зовут Марьям Мустафа, а не Кэти Джонсон. Если бы моя дочь была англичанкой, они [британские власти] не отнеслись бы к ней таким образом».

«У нас не было поддержки со стороны британских властей или полиции», - добавил он.

Тем не менее, полиция Ноттингема подчеркивает, что нет доказательств того, что нападение носило расовый характер. В заявлении, опубликованном в прошлый четверг, говорится: «В настоящее время, у нашего расследования нет никакой информации, чтобы предположить, что нападение было мотивировано ненавистью». И все же полиция заявляет, что расследование еще только продолжается. Египетские СМИ писали о том, что нападавшие были «африканского происхождения».

Власти Египта заявляют, что рассматривают возможность подать в суд на больницу, так как считают, что ее небрежность (выписка Марьям) привела к смерти студентки.