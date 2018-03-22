«Британскость» для мусульман Британии важнее, чем для всех британцев

Согласно недавнему исследованию, мусульмане в Великобритании придают большее значение «британскости» (британской идентичности), чем население в целом.

Они также уделяют больше внимания образованию и более четко определяют свою религиозную самобытность, чем их немусульманские сограждане.

75-страничный отчет Ipsos Mori проанализировал исследования и опросы общественного мнения, проведенные с 2010 года, чтобы составить полную картину британских мусульман.

Мусульманское население Великобритании составляло 3 миллиона по переписи 2011 года, но в прошлом году было оценено уже в количестве 4,1 миллиона, или 6,3% населения. Почти половина из них моложе 24 лет, а одна треть - менее 15 лет, что делает их самой быстрорастущей группой среди молодых британцев.

85% сказали, что считают, что чувствую свою принадлежность (belonging) к Британии. Более половины (55%) сказали, что их национальная идентичность важна, тогда как среди населения в целом эта цифра — всего лишь 44%.

Религиозная идентичность чрезвычайно важна для 94%, и более половины совершают пятикратную молитву и участвуют в каком-то другом поклонении.

Асиф Азиз, председатель фонда Aziz Foundation, так прокомментировал результаты опроса: «Хотя британские мусульмане сильно отличаются своей религиозной самобытностью, они также стойкие британцы».

У мусульманских детей имеются высочайшие устремления к образовательным достижениям, причем 56% заявили, что, скорее всего, они пойдут в университет, по сравнению с 38% немусульманских детей. Больше мусульманских девочек, чем мальчиков, стремятся получить университетское образование.

При этом, более 7% мусульман являются безработными, по сравнению с 4% населения Великобритании в целом.

Почти две трети мусульман заявили, что считают, что разные религиозные и этнические группы должны больше общаться друг с другом. 45% мусульман в возрасте до 24 лет сказали, что по крайней мере половина их друзей происходит из другой этнической группы.

В докладе говорится, что мусульмане имеют более консервативные социальные взгляды, чем население в целом. Половина мусульманских мужчин и одна треть женщин считают, что жены должны подчиняться своим мужьям, а 38% мужчин заявили, что для британского мусульманина приемлемо иметь более одной жены. Большинство заявили, что гомосексуализм не должен быть законным.

Каждый четвертый мусульманин обеспокоен физическим нападением из-за их цвета кожи, этнического происхождения или религии.

Калли Каур-Баллаган, директор по исследованиям в Ipsos Mori, сказала, что в докладе показано, что подавляющее большинство британских мусульман «считают, что быть мусульманином и британцем полностью совместимо».