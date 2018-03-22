Боевики "Боко Харам" отпустили более сотни похищенных в Нигерии школьниц

Свидетели говорят, что боевики движения Боко Харам вернули домой 101 девочку, которые были похищены из их школы в Нигерии месяц назад, но не без зловещего предупреждения родителям девочек.

Министр информации и культуры Альхаджи Лаи Мохаммед не смог подтвердить местонахождение оставшихся девяти девочек, но сказал, что они же идентифицировали тех, кто был освобожден.

Жители северо-восточного нигерийского города Дапчи рассказали, что девочек вернули мужчины, которых они считают боевиками террористической группы «Боко Харам». Освобожденные девочки и их родственники в свою очередь рассказали, что пять девочек погибли в неволе, а одна из них все еще удерживается в плену у группы.

Свидетель в городе рассказал Associated Press, что боевики говорили жителям, что вернули девушек «из жалости».

«И никогда не отдавайте своих дочерей в школу снова», предупредили они.

Напомним, что «Боко Харам» переводится с местного языка хауса как «западное образование запрещено».

Нигерийское же правительство заявило, что девочек отпустили после переговоров правительства с террористической группой.

Министр информации и культуры Альхаджи Лаи Мохаммед заявил, что правительство Нигерии согласилось с Боко Харам по поводу «ненасильственного подхода» к освобождению девочек, в результате чего группа боевиков вернула их домой с транспортным конвоем.

«Оперативная пауза соблюдалась в определенных областях, чтобы обеспечить свободный проход, а также чтобы жизни не были потеряны», - сказал Мохаммед.

Похищение 19 февраля девушек в возрасте 11-19 лет было самым большим массовым похищением, с тех пор как боевики «Боко Харам» похитили в 2014 году более 270 школьниц из города Чибок - случай, вызвавший всеобщее международное возмущение.

Девочек отпустили всего через день после того, как в отчете Amnesty International появилось обвинение в адрес нигерийский военных, которые, якобы, не прислушались к предупреждениям об атаке. Военные назвали доклад «откровенной ложью».

Похищение в Дапчи оказало давление на президента Мухаммада Бухари, который пришел к власти в 2015 году, пообещав расправиться с движением Боко Харам, и которому снова придется завоевывать голоса избирателей в следующем году.