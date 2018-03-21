Багдад снова признан «худшей столицей» в мире

Некогда жемчужина Ближнего Востока, и всего мира, иракская столица город Багдад в очередной раз признан худшим городом по качеству жизни, согласно престижному рейтингу Mercer. В рейтинге Mercer по качеству жизни участвует 221 город. Уже девятый год подряд рейтинг возглавляет австрийская столица Вена, и вряд ли стоит удивляться тому, что почти все города в первых десятках — либо европейские, либо североамериканские, с несколькими исключениями из Австралии и Новой Зеландии. Города Восточной Европы (включая Сараево) хоть и находятся по прежнему на низких местах, но показывают устойчивый рост вверх.

В то же время Багдад, древняя столица Аббасидского халифата, уже 10 лет подряд находится на самом последнем месте. Даже йеменская столица Сана, разоренная войной, находится на две позиции выше Багдада, а Дамаск, столица раздираемой войной Сирии, находится выше на шесть позиций.

Из стран Ближнего Востока, и в целом исламского мира, самую высокую позицию занял Дубай — 74-е место. За ним следует Абу Даби — 77-е место. Сингапур, город со значительными мусульманскими малайскими корнями и мусульманским присутствием, находится на 26-м месте.

Печально, но продолжает ежегодно спускаться все ниже по рейтингу самый большой город Турции — Стамбул. В этом году он занимает 134-е место (под таиландским Бангкоком и китайским Чэнду), на один пункт ниже, чем в прошлом году, и на 16 пунктов ниже, чем в 2016 году. Причиной снижения называются «серьезные политические потрясения в Турции». Ниже Стамбула в рейтинге европейских городов расположились только Белград, Сараево, Москва, Санкт-Петербург и Тирана.

Рейтинг Mercer проводится с целью помочь правительствам и крупным компаниям разместить сотрудников в международных проектах. Города, 221 в общей сложности, оцениваются по 39 факторам, в том числе по политической, экономической, экологической, личной безопасности, здравоохранению, образованию, транспорту и другим общественным услугам.