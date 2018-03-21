В США арестованы две женщины за вандализм в мечети

Две женщины были арестованы в четверг за вторжение с тремя детьми в исламский центр в Аризоне. Полиция сообщает, что они устроили акты вандализма и отпускали исламофобские комментарии, снимая все это на телефон.

Тани Гонзалес и Элизабет Дауэнхауэр были арестованы за кражу со взломом третьей степени «после того, как следствие показало, что они вошли на территорию Исламского центра Темпе (на фото), а затем срывали там различные предметы», - говорится в заявлении представителя местной полиции Рона Элкока.

«Исходя из подробностей преступления, для вынесения приговора мы будем рассматривать категорию преступления на почве ненависти», - сказал он.

Женщины опубликовали несколько видеороликов в Facebook, о том, как они приходили в центр, делая оскорбительные замечания о мусульманах и поощряя своих детей, которым не более 12 лет, повторять за ними.

Одна из женщин заявила в видеоролике, что они делают это для того, чтобы «разоблачить зло, которое происходит на наших задворках», добавив, что они учат своих детей тому, как быть «американскими патриотами».

Ахмад аль-Акум, директор центра межрелигиозных отношений и один из имамов, рассказал, что инцидент произошел утром 4 марта, когда в мечети никого не было.

Местный журналист увидел видеоролики и предупредил мечеть, чьи руководители затем проверили свои кадры видео-наблюдения и увидели, что женщины берут копии Корана, а также листовки, и разрывают документы, прикрепленные к доске объявлений.

Затем служители мечети связались с полицией.

«Они учили своих детей ненавидеть, это было очень тревожно», - сказал Аль-Акум о женщинах.

Он также сказал, что его мечеть и другие жители Феникса регулярно подвергаются преследованиям «в течение длительного времени, почти с 2001 года», имея в виду события 11 сентября. Но все стало хуже, с тех пор как президентом стал Дональд Трамп.