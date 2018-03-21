В Саудовской Аравии начались военные учения, собравшие «непримиримых» противников

Военные учения «Щит Залива 1» с участием наземных, воздушных и морских сил из 23 стран, включая страны Совета сотрудничества стран Персидского залива, начались в восточной части Саудовской Аравии. Они были организованы Министерством обороны Саудовской Аравии. Учения продлятся месяц, и как сказано на сайте министерства обороны КСА, эти учения «которые считаются самыми значительными военными учениями в регионе с точки зрения разнообразия опыта и качества оружия, направлены на повышение боевой готовности участвующих стран, модернизацию совместных механизмов и укрепление координации и сотрудничества. Учения «Щит Залива 1» являются поворотным пунктом в отношении методов, используемых в соответствии с самыми современными боевыми системами в мире». В твиттере министерства обороны сообщается, что «страны, участвующие в «Щите Залива», объединены, чтобы противостоять любым вызовам».

Примечателен состав участников этих учений. Сообщение на сайте министерства обороны подчеркивает, что в учениях, помимо собственно саудовской армии, участвуют 23 «братские и дружественные страны». В итоге получается, «братскими и дружественными странами» являются такие антагонисты, как Турция и Египет, Индия и Пакистан. Особенно недоумение наблюдателей вызвало присутствие флага Катара среди флагов участников учений на официальном лого «Щита Залива» (на фото). Каким образом будет участвовать Катар (и будет ли вообще?) пока не ясно. Некоторые наблюдатели предположили, что флаг Катара попал туда по ошибке, просто перекочевав с прошлых лет, когда Катар участвовал в этих учениях.

Однако, тоже самое говорили и про флаг Турции. Наблюдатели не верили в возможность участия турецкой армии в этих учениях, плечом к плечу с саудовскими, эмиратовскими и египетскими солдатами, после всех скандалов. Тем не менее, турецкие солдаты прилетели, чему есть многочисленные официальные подтверждения.

Да и в случае с Катаром, маловероятна такая непреднамеренная ошибка, учитывая, что присутствие катарского флага и вообще любое упоминание о Катаре, старательно стирали на протяжении года отовсюду где только можно, даже в спортивных передачах на телевидении. Пока что нет никаких официальных подтверждений участия Катара, но ряд наблюдателей надеется, что участие Катара в учениях (если оно состоится) станет шагом к разрядке в отношениях между странами.

Во всяком случае, присутствие турецких солдат, и теплое их приветствие саудовскими военными (на фото выше), показывает, что реальное взаимодействие все же несколько ближе, чем публичный популистский шум с привлечением националистической риторики и переименованием улиц.