Украина и Кувейт упрощают визовый режим и налаживают военное сотрудничество

Правительства Кувейта и Украины подписали Соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах. Соглашение было подписано по итогам визита президента Украины Петра Порошенко в Кувейт и переговоров с эмиром государства Кувейт шейхом Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом – передает пресс-служба президента Украины.

"По итогам переговоров с Эмиром государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом подписали ряд украинский-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, области физической культуры и спорта, молодежной сфере, и по научному сотрудничеству", - сообщил Порошенко.

Отмечается, что заключение Соглашения создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере, в частности по направлениям сотрудничества в области оборонной промышленности и логистики, военного образования и подготовки персонала.

Стороны также договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Государства Кувейт о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта.

Также во время встречи стороны обсудили возможности более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины.

Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах. Эмир государства Кувейт подчеркнул, что его страна последовательно выступает против любой агрессии в отношении государств.

При этом, еще ранее Украина и Кувейт договорились об упрощении визового режима. Теперь граждане Украины могут оформить себе виз прямо в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде.

После Кувейта Порошенко полетел в Катар, где также ожидается подписание нескольких соглашений.

Эксперты утверждают, что для Украины ближневосточное направление в данный момент является одним из самых важных и приоритетных, особенно с оглядкой критическое отношение стран ЕС к Украине из-за недостаточных реформ.