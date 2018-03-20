Сын Муаммара Каддафи – кандидат в президенты Ливии

Сайф уль-Ислам Каддафи будет баллотироваться на пост президента на следующих ливийских выборах, заявил его представитель на пресс-конференции в Тунисе в понедельник.

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи будет стремиться к осуществлению программы реформ, которая сосредоточится на реконструкции страны, чтобы служить всем ливийцам, сказал Айман Абу Рас, представитель партии Ливийский Народный фронт.

Каддафи, который разыскивается Международным уголовным судом (МУС) за предполагаемые преступления против человечности во время восстания в 2011 году, свергнувшего его отца, был приговорен судом в Триполи в 2015 году к смертной казни.

Группа повстанцев, захватившая его в Зинтане, к юго-западу от столицы, отказалась передать его властям. Он был освобожден из тюрьмы в июне 2017 года после того, как парламент, базирующийся в восточной части Ливии, принял закон об амнистии.

Его местонахождение остается неизвестным, но Абу Рас сказал, что Каддафи свободен внутри Ливии, добавив, что кандидат скоро обратится к ливийскому народу напрямую.

Напомним, что в конце 42-летнего правления Муаммара Каддафи его второй сын Сайф уль-Ислам считался его неофициальным наследником. В первые дни восстания 2011 года молодой Каддафи стал главным представителем правительства своего отца, предупредив в телевизионных речах, что страна рухнет в случае успеха восстания.

Выборы в Ливии состоятся в конце года, но, несмотря даже на поддержку ООН, конкурирующие правительства и фракции Ливии не договорились об избирательном законодательстве.