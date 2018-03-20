Дело "Поваренной книги анархиста" закончилось оправданием британского мусульманина

В Британии благополучно закончилось дело водителя автобуса в Лондоне, которого обвиняли в преступлениях терроризма, так как у него обнаружили руководство по созданию бомбы. Это дело привлекло к себе много внимания, поскольку в очередной раз показало несовершенство антитеррористического законодательства, позволяющего привлекать людей к судебному преследованию всего лишь за хранение документов, без каких-либо доказательств того, что они планировали совершить теракт.

Началось все с того, что в прошлом году на севере Лондона полиция обыскала дом 27-летнего Дэниэла Крига, новообращенного мусульманина. У него обнаружили фальшивые деньги - 560 фунтов стерлингов (780 долларов) в 10-фунтовых фальшивых банкнотах, и самое интересное — на его телефоне нашли скачанную с интернета «Поваренную книгу анархиста». Все вместе грозило Кригу десятилетием за решеткой. Ему выдвинули обвинение в соответствии с Разделом 58 Закона о терроризма — владение документом «который может быть полезен лицу, совершающему или готовящему террористический акт», хотя прокуроры подчеркивали, что он не обвиняется в планировании нападения. Другое обвинение было связано с подделкой купюр.

В пятницу оба обвинения с Крига были сняты в Олд-Бейли, центральном уголовном суде Лондона.

В заявлении вне стен суда Криг призвал британский независимый орган по противодействию терроризму начать «немедленное и полное расследование» по его делу, а также поблагодарил своего адвоката Дэвида Готлиба и адвоката Тасниме Акунджи.

«Я никогда не поддерживал насилие или терроризм в какой-либо форме. Полиция согласилась, что я не экстремист. Судья сказал, что он не хотел бы отправлять меня в тюрьму, если я буду осужден», - сказал Криг.

«Я горжусь своей мусульманской верой. Это не делает меня преступником из-за серфинга в Интернете».

Это уже второй раз в течение последних нескольких месяцев, когда прокуроры не смогли добиться осуждения на основании Раздела 58, который, по мнению некоторых аналитиков, является одной из самых противоречивых частей британского антитеррористического арсенала. Другие утверждают, что это положение необходимо для предоставления присяжным осязаемых доказательств идеологии.

Криг, который страдает от синдрома дефицита внимания, бросил школу в возрасте 15 лет, затем более пяти лет сидел в тюрьме по обвинениям в хранении наркотиков и грабежах, прежде чем принял Ислам.

Он утверждал, что «случайно» загрузил издание «Поваренной книги анархиста», когда искал информацию о наркотике - кристаллическом метамфетамине.

По его словам, интерес к наркотику для него подстегнул популярный сериал Netflix «Во все тяжкие» (Breaking Bad).

Что касается, фальшивых денег, то по словам Крига он собирался открыть палатку даавата (проповеди Ислама) на площади Лестер-сквер, а банкноты планировал театрально подбросить в воздух, чтобы привлечь людей к разговору с ним о религии.

Обвинение утверждало, что история поиска в его устройствах противоречит его утверждению, о том, что он якобы случайно наткнулся на книгу, так как среди прочих запросов имеются и такие как «хадисы об убийстве», «запрещенные знания», «незаконна ли Поваренная книга анархиста» и т.д.



Криг рассуждал иначе, утверждая, что он был привлечен к уголовной ответственности только на основании своей религии и что он исследовал законность книги, потому что боялся, что его интернет-историю «могут связать с терроризмом», именно потому что он мусульманин.



«Так много истерики вокруг мусульман, - сказал он присяжным. «Если бы я был католиком, меня, возможно, не было здесь».

Относительно Поваренной книги анархиста, которую свободно можно купить в интернете на сайтах вроде Amazon, Криг сказал, что не думал, будто книгу, которую власти «связывают с терроризмом, возможно, может продавать многомиллионная онлайн-компания».

Поваренная книга анархиста была написана в конце 1960-х годов (опубликована в 1971) американцем Уильямом Пауэллом, как протест против войны американского правительства во Вьетнаме. Книга слабо связана с непосредственно анархистским движением, но заняла свое видное место в американской контркультуре тех лет.



«Книга - это, по сути, справочник о том, как активно бороться с тем, что, по мнению автора, является несправедливым правительством», - говорит эксперт по борьбе с терроризмом Дуг Уикс.

В книге рассказывается о том, как создавать бомбы, мины-ловушки и наркотические вещества.



Хотя британские власти не запретили эту книгу, они использовали законы о терроризме для судебного преследования за ее хранение, как правило, в тех случаях, когда обвиняемые были вовлечены в другие подозрительные действия. Причем, справедливости ради и вопреки мнению Крига, осуждали не только мусульман.



В 2010 году Ян Дэвисон и его сын-подросток Ники, члены насильственной неонацистской группы, были заключены в тюрьму в соответствии с законом о борьбе с терроризмом за производство рицина и хранение книги, а в 2011 году Теренс Браун был заключен в тюрьму за распространение книги, вместе с учебными пособиями «Аль-Каиды»*.

Тем не менее, в октябре Джош Уокер, студент, который провел шесть месяцев, сражаясь за леворадикальную группировку YPG в Сирии, вышел на свободу после того, как был обвинен в хранении этого документа.



Как и Криг, он подвергся судебному преследованию в соответствии с разделом 58 Закона о борьбе с терроризмом 2000 года, поскольку, как гласит закон, он обладал информацией, «вероятно, полезной для лица, совершающего или готовившего террористический акт», хотя прокуроры признали, что он не планировал нападение.

Все эти случаи поднимают значительные юридические проблемы. По словам правозащитников, это положение предоставляет властям широкие полномочия, которые могут криминализовать целый ряд информации, и открыть двери к уголовному преследованию журналистов, работающих по вопросам национальной безопасности, за хранение конфиденциальной информации.



В 2008 году Апелляционный суд пояснил, что статья 58 применима только к «информации, которая, как правило, будет полезна для террористов, в отличие от обычных членов общества».



Но Ризваан Сабир, криминолог, специализирующийся на изучении британской политики борьбы с терроризмом, по-прежнему рассматривает раздел 58 как «драконовский».

«Он игнорирует причину, по которой человек держит или рассматривает такую ​​информацию или как он намерен использовать ее», - сказал он.



«Причины, по которым вы могли бы хранить «Поваренную книгу анархиста» или военное учебное пособие, не имеют значения. Здесь преступлением является именно сам характер информации; а не намерение человека, который ее хранит или изучает».

В 2008 году Сабир, тогда еще студент, изучавший феномен исламского джихадизма в Ноттингемском университете, был арестован в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом за скачивание учебного пособия «Аль-Каиды» с веб-сайта правительства США до того. Он был оправдан в результате, и ему выплатили компенсацию.

«Законы о терроризме должны действовать только против террористов» - говорит Сабир. «Когда государство приобретает такие драконовские силы, которые игнорируют преступные намерения, искушение использовать их становится все сильнее».

Арун Кунднани, приглашенный профессор средств массовой информации, культуры и коммуникаций в Нью-Йоркском университете и эксперт по политике борьбы с терроризмом, сказал, что Криг, похоже, был выделен, потому что он мусульманин.



«Британия больше не запрещает книги, но запрещает мусульманам владеть определенными книгами. Смысл этих преследований заключается в том, что они презумпцируют криминализацию мусульман, которые не являются террористами».



«Мы должны быть глубоко обеспокоены тем, что кто-то появился в суде из-за книги, которую он хранит, и должны быть возмущены лицемерием правительства, которое называет свободу слова фундаментальной британской ценностью».



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